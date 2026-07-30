Заммэра Ликсутов: более 94% пассажиров МЦД перестали пользоваться кассами

Он отметил, что электронные сервисы экономят время и делают поездки еще комфортнее

Редакция сайта ТАСС

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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) практически перестали пользоваться кассами Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) для покупки билетов. Доля оплачивающих проезд при обращении в кассу сократилась почти наполовину и составляет всего 5,4%, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Благодаря внедрению современных, удобных и безопасных платежных инструментов сейчас в кассы обращаются только 5,4% пассажиров МЦД. Это абсолютный рекорд. При этом электронные сервисы экономят время и делают поездки еще комфортнее", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года москвичи стали почти в два раза реже обращаться в кассы на станциях МЦД. Вместо этого они предпочитают оплачивать проезд картой "Тройка", которую можно пополнить онлайн в приложении "Метро Москвы". Также на турникетах трех МЦД доступна оплата по биометрии, до конца года она заработает и на МЦД-3.

Кроме того, льготным категориям пассажиров доступна удобная функция "Быстрый проход", которую можно активировать один раз в год, а не при каждой поездке. На станциях диаметров установлены современные автоматы по продаже билетов, которые позволяют за секунды самостоятельно приобрести проездной билет.

Как отметил первый заместитель генерального директора ЦППК Владимир Булак, "цифровые технологии пользуются спросом, и пассажиры все чаще выбирают современные способы оплаты проезда". "Мы видим тенденцию, как развитие билетных решений влияет на количество обращений в кассы. Нагрузка на них в первом полугодии снизилась: с 16,7% до 10,1% в целом на наших станциях и с 9,7% до 5,4% - в границах МЦД", - пояснил Булак.