В аэропорту Самары задерживаются 18 рейсов

В частности, 10 из них задерживаются на вылет

Редакция сайта ТАСС

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© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

САМАРА, 30 июля. /ТАСС/. Вылет 10 рейсов и прилет 8 задерживаются в самарском аэропорту Курумоч. Это следует из данных онлайн-табло.

Согласно информации табло, на шесть часов задерживается вылет в Анталью и на два часа в Хургаду. Также задержан вылет четырех рейсов в Москву и одного в Санкт-Петербург. Три часа ждать вылет придется пассажирам двух рейсов в Екатеринбург. Задержка вылета самолета в Сочи превысит восемь часов. Отмечаются изменения и в графике прилета самолетов - задержки коснутся восьми рейсов.

Утром 30 июля в Курумоче вводили временные ограничения для обеспечения безопасности полетов.