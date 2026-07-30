Кабмин выделил средства Курской области на поддержку предприятий ЖКХ

Помощь направят 22 предприятиям региона

Редакция сайта ТАСС

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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Правительство РФ направит Курской области финансирование для адресной поддержки предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Соответствующее распоряжение подписано, сообщает пресс-служба кабмина.

Финансовая помощь будет направлена 22 предприятиям, что позволит компенсировать потери из-за приостановления начисления платы за услуги ЖКХ на отдельных территориях региона.

"Такая приостановка действует с августа 2024 года, когда в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и началась контртеррористическая операция", - уточнили в правительстве.

Мера даст возможность как обеспечить устойчивую работу местных компаний и ресурсоснабжающих организаций, так и подготовить инженерную и сетевую инфраструктуру к осенне-зимнему периоду.