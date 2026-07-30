СБ назвал число трудовых мигрантов, которые являются квалифицированными специалистами

Из общего количества их число составляет около трети

Редакция сайта ТАСС

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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Около трети трудовых мигрантов, работающих в России, являются квалифицированными специалистами, сообщили в Совете безопасности (СБ) РФ.

"Из общего количества трудовых мигрантов, оформивших разрешения на работу, немногим менее трети (54,7 тыс.) являются квалифицированными и высококвалифицированными специалистами (10,7 тыс. и 44 тыс. соответственно)", - сообщили в пресс-службе аппарата СБ.

По данным Совбеза, всего "в первом полугодии 2026 года в РФ въехало 4,8 млн иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года". Из приехавших иностранцев граждане стран СНГ составляют подавляющее большинство - 3,5 млн. человек (72,8%). На 1 июля на территории России находилось 6,4 млн иностранных граждан (годом раньше - около 7 млн).

"Продолжилась динамика снижения числа выданных разрешений на временное проживание (13 тыс., -19,5%) и видов на жительство (43,1 тыс., -39,6%). В результате на конец июня численность иностранцев, имеющих эти документы, составила соответственно 69,9 тыс. и 595,5 тыс", - отметили в пресс-службе.

В СБ обратили внимание на то, что "иностранцы, прибывшие в РФ в безвизовом порядке, по состоянию на 1 июля имели более 1,7 млн действительных патентов (-14,4%)". "В отношении граждан Евразийского экономического союза от работодателей поступило 641,4 тыс. уведомлений о заключении с ними трудового или гражданско-правового договора, что незначительно (на 5,6%) больше, чем за аналогичный период 2025 года", - уточнили в пресс-службе.