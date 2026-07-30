Больницы Подмосковья получили более 220 единиц техники для спасения недоношенных детей

Закупка медтехники осуществляется благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева

Редакция сайта ТАСС

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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Свыше 220 единиц оборудования для спасения недоношенных детей поставили в медицинские учреждения Подмосковья с начала 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"Мы уделяем особое внимание развитию службы родовспоможения и неонатологии. С начала этого года в медицинские организации Подмосковья поставили 224 единицы современного оборудования на сумму почти 255 млн рублей. Новая медтехника помогает врачам оказывать помощь маленьким пациентам на самом высоком уровне", - привела пресс-служба слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

Уточняется, что в медорганизации поступили системы реанимации новорожденных, аппараты искусственной вентиляции легких, реанимационные столы для новорожденных, аппараты ультразвуковой диагностики, фетальные мониторы и другая современная медтехника. Оборудование получили Московский областной перинатальный центр, Раменская, Сергиево-Посадская и Ногинская больницы, Щелковский перинатальный центр и другие медицинские организации региона.

Главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак подчеркнул, что новое оборудование позволяет создать дополнительные возможности для более точной диагностики, безопасного ведения родов и эффективного выхаживания новорожденных. "Надежная технологическая поддержка позволяет нам работать с еще большей уверенностью и комфортом", - цитирует пресс-служба Пастарнака.

Закупка медтехники осуществляется благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.