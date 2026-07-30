В Удмуртии начали мониторинг качества воздуха после возгорания на Wildberries
Редакция сайта ТАСС
30 июля, 07:37
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике начало мониторинг качества воздуха после возгорания на складе Wildberries в Сарапуле, сообщили в пресс-службе управления.
"В управление поступила информация о пожаре в логистическом центре Wildberries в городе Сарапул. В связи с чем специалистами управления организован мониторинг за качеством воздуха на границе ближайшей жилой застройки (д. Пастухова, д. Антипино Сарапульского района)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что одно из предприятий региона подверглось атаке украинских БПЛА. Пострадавших, по оперативным данным, нет.