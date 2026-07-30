Строительство дорожного обхода города Грозного намерены завершить до 2030 года

Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики Аббас Темирсултанов отметил, что министерство намерено сдать объект с опережением сроков

Редакция сайта ТАСС

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ПЯТИГОРСК, 30 июля. /ТАСС/. Строительство дорожного обхода города Грозного Чеченской Республики планируют завершить до 2030 года. На сегодняшний день уже сделаны четыре опоры одного из мостов, а также начаты подготовительные работы в одном из районов, через который будет проходить дорога, сообщил ТАСС заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики Аббас Темирсултанов.

"Идет работа по строительству объезда города Грозного - 26 километров. В связи со строительством нового аэропорта появилась необходимость в четырехполосной дороге, где у нас будет четыре транспортных развязки, три путепровода и два моста. На одном мосту через реку Аргун в данный момент четыре опоры уже завершены и ведется работа над опорной частью, по устройству ригеля. В районе поселка Ханкала мы начали подготовительную работу по строительству транспортной развязки", - сообщил Темирсултанов.

По его словам, по плану работы должны завершить до 2030 года, но министерство намерено сдать объект с опережением сроков.