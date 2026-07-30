Okko: почти половина россиян не чувствует себя защищенными в интернете

Как показал опрос онлайн-кинотеатра и медиахолдинга Rambler&Co, почти каждый пятый гражданин РФ лично сталкивался с онлайн-преследованием или знает о подобных случаях среди родственников и знакомых

Редакция сайта ТАСС

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© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Более половины россиян за последние пять лет стали меньше доверять людям в сети. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования онлайн-кинотеатра Okko и медиахолдинга Rambler&Co, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"48% участников исследования признались, что не чувствуют себя защищенными в интернете. А еще более 55% отметили, что за последние пять лет стали меньше доверять людям в сети. Несмотря на это, многие россияне по-прежнему недостаточно внимательно относятся к защите своих данных", - говорится в сообщении.

Как показал опрос, почти каждый пятый россиянин (19%) лично сталкивался с онлайн-преследованием или знает о подобных случаях среди родственников и знакомых. При этом 38% участников хотя бы однажды добавляли в друзья в социальных сетях человека, которого никогда не видели лично.

Кроме того, только 23% опрошенных проверяли настройки конфиденциальности аккаунтов в течение последнего месяца, еще 23% делали это в течение года, 10% - более года назад, а 44% признались, что никогда не меняли эти настройки. По данным исследования, самой серьезной угрозой при взломе аккаунта россияне считают потерю доступа к своим профилям - такой вариант выбрали 41% респондентов. Еще 31% опасаются потери денежных средств, 23% - отправки сообщений от их имени, 3% - публикации интимных фотографий, а 2% - обнародования личной переписки.

Опрос проводился на ресурсах Rambler&Co с 17 по 23 июля 2026 года, в нем приняли участие более 2 тыс. интернет-пользователей.