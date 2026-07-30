В выборах в Госдуму по федеральному округу примут участие 11 партий

ЦИК зарегистрировал списки "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей", "Справедливой России", "Яблока", Партии пенсионеров, "Коммунистов России", "Родины", "Зеленых" и Партии прямой демократии

Редакция сайта ТАСС

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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала федеральный список кандидатов партии "Зеленые" на выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Таким образом, впервые с 2007 года в думской кампании по федеральному округу примут участие 11 партий.

"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва, выдвинутый политической партией "Зеленые", в количестве 256 человек", - говорится в постановлении.

Помимо "Зеленых", ЦИК зарегистрировал федеральные списки "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей", "Справедливой России", "Яблока", Партии пенсионеров, "Коммунистов России", "Родины" и Партии прямой демократии. Все 11 партий были освобождены от сбора подписей избирателей для регистрации федеральных списков, поскольку обладали соответствующей льготой в соответствии с законодательством.

В ходе заседания заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев отметил, что проверочные мероприятия в отношении кандидатов продолжатся. В частности, ЦИК совместно с Банком России проверит сведения о наличии у них иностранных финансовых инструментов с использованием специальных программных продуктов. По итогам этих процедур состав зарегистрированных списков еще может измениться.

Зампред ЦИК выразил надежду на конструктивное взаимодействие партий с избирательными комиссиями всех уровней. "Есть федеральные законы, которые регулируют наши взаимоотношения, и есть эмоции. Что касается закона, он неизменен, он для всех одинаков. Что касается эмоций, они могут быть разные, и их нам нужно научиться сдерживать", - подчеркнул Булаев.

Он добавил, что предстоящие выборы являются важным моментом для каждого избирателя, так как голосование дает гражданину возможность самому определить, кого он хотел бы видеть во власти. "Это реальные возможности человека выбрать, свой выбор сделать - этот выбор, который он запомнит потом на всю жизнь", - сказал Булаев. По словам зампреда ЦИК, ответственность за итоги голосования несут как избранные кандидаты, так и сами граждане. "За результаты выборов отвечает не только тот, кого вы избрали, но и вы сами. Вы его сделали - это ваши люди через ваши руки, через бюллетени пришли к власти. Поэтому ответственность за этот выбор обоюдная", - заявил Булаев.

Повторение 2007 года

Аналогичное число партий в последний раз было включено в федеральный бюллетень на выборах в Госдуму в 2007 году. На выборах пятилетней давности в бюллетене было представлено 14 партий. Рекорд был установлен в 1995 году, когда в бюллетень включили 43 избирательных объединения и блока. Минимальное число участников федерального голосования было зафиксировано в 2011 году - семь партий.

После регистрации федерального списка партии получают право начать агитацию в установленном законодательством порядке - этот период пройдет с 22 августа до 00:00 18 сентября. Регистрация кандидатов по одномандатным округам осуществляется соответствующими окружными избирательными комиссиями. Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут 18-20 сентября 2026 года.