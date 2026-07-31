ФОМ: Путину доверяют 70% опрошенных россиян
Редакция сайта ТАСС
18:27
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 70%. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 24 по 29 июля среди 1,5 тыс. россиян.
"О доверии Владимиру Путину заявили 70% россиян. Также большинство населения (70%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.
Положительную оценку работы правительства дали 44% участников опроса. О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявил 51% опрошенных.
Уровень поддержки "Единой России" составил 35%, ЛДПР - 10%, КПРФ - 10%, "Новых людей" - 6%, "Справедливой России" - 4%.