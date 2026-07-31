ФОМ: Путину доверяют 70% опрошенных россиян

Большинство респондентов опроса фонда "Общественное мнение" также считают, что президент хорошо выполняет свою работу

Редакция сайта ТАСС

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© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 70%. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 24 по 29 июля среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 70% россиян. Также большинство населения (70%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 44% участников опроса. О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявил 51% опрошенных.

Уровень поддержки "Единой России" составил 35%, ЛДПР - 10%, КПРФ - 10%, "Новых людей" - 6%, "Справедливой России" - 4%.