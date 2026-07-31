В Северной Осетии участников СВО бесплатно обучат фермерству

Зачисление в "Школу фермера" участников специальной военной операции, а также членов их семей осуществляется вне конкурсного отбора

Редакция сайта ТАСС

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ВЛАДИКАВКАЗ, 31 июля. /ТАСС/. "Школа фермера" пройдет в Северной Осетии, в рамках которой бесплатно обучат участников СВО. Об этом ТАСС сообщили в Горском государственном аграрном университете (ГГАУ) республики, на площадке которого пройдет обучение.

"С 5 октября начнется образовательный проект "Школа фермера". Это совместный проект с Минсельхозом, Россельхозбанком и аграрными вузами. В республике он реализуется в третий раз Горским государственным аграрным университетом", - говорится в сообщении.

Участников проекта обучат организации фермерского хозяйства и управлению объектами агротуризма.

Зачисление участников специальной военной операции, а также членов их семей осуществляется вне конкурсного отбора. В течение 2,5 месяцев слушателей ждут лекции и практические занятия на базе вуза, встречи с экспертами и знакомство с работой ведущих предприятий агропромышленного комплекса республики.