Собянин: программа реновации стала драйвером развития строительной отрасли

Сроки строительства домов удалось сократить из-за префаб-технологий, отметил мэр столицы

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© Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Программа реновации в Москве за девять лет стала драйвером развития строительной отрасли и экономики страны, при возведении домов по программе используется почти 100% отечественных материалов и оборудования. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"За это время она стала драйвером развития строительной отрасли и экономики страны. При возведении домов используется почти 100% отечественных материалов и оборудования, которые поставляют предприятия более чем из 15 регионов России", - написал он в "Максе".

По словам Собянина, благодаря применению префаб-технологий и крупномодульного строительства сроки возведения жилых домов удалось существенно сократить. Если раньше строительство занимало около двух-двух с половиной лет, то шесть новостроек по программе реновации были построены менее чем за год.

Мэр отметил, что за время реализации программы в эксплуатацию ввели более 500 жилых комплексов, продолжается проектирование и строительство еще около 11 млн кв. м жилья. Кроме того, в городе появилось более тысячи детских и спортивных площадок, а инженерные сети обновили более чем в 70 районах Москвы.

Собянин также сообщил, что программа реновации полностью завершена уже в 12 районах столицы. Переселение охватило около 290 тыс. москвичей, а в 2026-2028 годах переедут или начнут переезд почти 240 тыс. человек.