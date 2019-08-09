Инструкция для паломника: как вести себя во время хаджа

Хадж — это паломничество к святым местам в городах Мекка и Медина, связанных с жизнью пророка Мухаммеда. В этом году хадж пройдет с 9 по 14 августа. Такое паломничество должен совершить каждый мусульманин хотя бы раз за свою жизнь, если, конечно, это ему позволяют финансы и здоровье. К поездке в Саудовскую Аравию, где находятся святыни, следует основательно подготовиться. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало специальную памятку для паломников, которая была одобрена представителями российских организаций мусульман. Как вести себя паломникам — в материале ТАСС.
Кто может совершать хадж?
- Совершить хадж может любой совершеннолетний этнический мусульманин, имеющий на это средства и у которого нет долгов и обязательств.
- Несовершеннолетний может отправиться в паломничество с родителями или по нотариально заверенному разрешению в сопровождении взрослых.
- Неэтнические мусульмане также могут совершить хажд. Для этого в любой мечети России надо получить справку о принятии ислама.
- Супругам, которые отправляются на хажд, необходимо иметь при себе оригинал свидетельства о браке.
- Женщины до 45 лет могут совершить хадж только в сопровождении мужчин из числа ближайших родственников, которые не моложе 25 лет.
Что нужно знать?
- Паломнику не разрешается иметь паспорта двух или более государств; если таковые обнаруживаются при пересечении границы, то один из них может быть изъят. Власти Саудовской Аравии не признают двойного гражданства.
- Паспорт паломника удерживается саудовскими властями, при этом выдается расписка. Паспорт возвращается при выезде из страны. Паломнику, совершающему хадж, следует иметь копию загранпаспорта, которая должна храниться отдельно в надежном месте.
- Паломникам разрешается иметь с собой личную аптечку, но лучше также захватить рецепт врача или медицинскую справку, подтверждающую необходимость применения того или иного лекарства, или подробное описание лекарств, в том числе их составляющих, чтобы избежать недоразумений и задержки во время прохождения таможенного контроля.
- Если вы совершаете хадж вне состава российской группы паломников, то сразу по прибытии в Саудовскую Аравию вас распределят в одну из групп, которые будут обслуживаться Штабом группы оперативных служб (ШГОС). Сотрудники ШГОС раздадут браслеты с именем руководителя вашей группы и номером телефона штаба. Следует сохранить браслет до окончания хаджа. На нем находятся данные, по которым вы сможете найти свое место проживания, если потеряетесь.
- В случае если вы прибыли в составе российской группы паломников, вы должны четко следовать указаниям руководителя группы либо его помощника. Так как руководитель группы отвечает за вашу безопасность, необходимо со всеми вопросами обращаться только и непосредственно к руководителю группы и его помощнику.
- Женщины и мужчины совершают хадж в одной группе, но в отелях проживают в разных номерах.
- Мужчины в дни хаджа должны облачаться в ихрам (это два белых покрывала: одно закрывает ноги от бедер до колен, а другое накидывается на левое плечо), женщины — в повседневную одежду (платье).
- Совершение хаджа требует от паломника выносливости, так как происходит в жарком климате и под палящим солнцем. Необходимо предусмотреть защиту от перегрева, обезвоживания организма, деминерализации и истощения, опасаться респираторных и желудочных заболеваний. Рекомендуется иметь с собой минимум еды и воды, а также зонт.
Чего не следует делать?
- Совершающим хадж запрещается вступать в любые религиозные споры. Вы увидите множество различий в религиозной практике других паломников. Терпение и понимание сделают хадж наиболее осмысленным и приятным.
- Не следует обращать внимание на замечания посторонних по поводу формы (правильности / неправильности) совершения религиозных обрядов. В подобных ситуациях нужно тактично уходить от разговора.
- Помните, что среди паломников не все преследуют религиозные цели, чувства верующих могут использовать для их вербовки в террористические организации либо для совершения опасных для жизни и здоровья окружающих деяний. Вы должны сторониться людей, которые предлагают рассказать вам об "истинном" исламе, познакомить с "настоящими" мусульманами.
- Не обменивайтесь телефонами, адресами, в том числе электронной почты, с незнакомыми людьми, не давайте никакой информации о себе и своих близких.
- Не следует есть скоропортящиеся продукты. Во избежание инфицирования нужно свести до минимума общение с незнакомыми людьми, в том числе не принимать от них продукты и сувениры.
- Не прикасайтесь к чужим оставленным без присмотра вещам. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщите о них руководителю группы или его помощнику. В целях вашей безопасности не принимайте ни от кого пакетов, бандеролей, посылок, конвертов для последующей их передачи адресатам по прибытии в Россию.
- Необходимо избегать мест, где образовалась давка либо нарушено свободное перемещение.
ПОЛНАЯ ПАМЯТКА ПАЛОМНИКУ, СОВЕРШАЮЩЕМУ ХАДЖ И УМРУ
Хадж — это один из пяти столпов ислама, представляющий собой совершение обязательного паломничества в Мекку и Медину мусульманами, основным событием которого является один из двух главных исламских праздников, Курбан-байрам.
Умра — малое паломничество к мекканской Каабе, которое в отличие от хаджа может проводиться в любое время года.