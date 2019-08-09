Инструкция для паломника: как вести себя во время хаджа

Хадж — это паломничество к святым местам в городах Мекка и Медина, связанных с жизнью пророка Мухаммеда. В этом году хадж пройдет с 9 по 14 августа. Такое паломничество должен совершить каждый мусульманин хотя бы раз за свою жизнь, если, конечно, это ему позволяют финансы и здоровье. К поездке в Саудовскую Аравию, где находятся святыни, следует основательно подготовиться. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало специальную памятку для паломников, которая была одобрена представителями российских организаций мусульман. Как вести себя паломникам — в материале ТАСС.

Кто может совершать хадж?

Совершить хадж может любой совершеннолетний этнический мусульманин, имеющий на это средства и у которого нет долгов и обязательств.

Несовершеннолетний может отправиться в паломничество с родителями или по нотариально заверенному разрешению в сопровождении взрослых.

Неэтнические мусульмане также могут совершить хажд. Для этого в любой мечети России надо получить справку о принятии ислама.

Супругам, которые отправляются на хажд, необходимо иметь при себе оригинал свидетельства о браке.

Женщины до 45 лет могут совершить хадж только в сопровождении мужчин из числа ближайших родственников, которые не моложе 25 лет.

Что нужно знать?

Паломнику не разрешается иметь паспорта двух или более государств; если таковые обнаруживаются при пересечении границы, то один из них может быть изъят. Власти Саудовской Аравии не признают двойного гражданства.

Паспорт паломника удерживается саудовскими властями, при этом выдается расписка. Паспорт возвращается при выезде из страны. Паломнику, совершающему хадж, следует иметь копию загранпаспорта, которая должна храниться отдельно в надежном месте.

Паломникам разрешается иметь с собой личную аптечку, но лучше также захватить рецепт врача или медицинскую справку, подтверждающую необходимость применения того или иного лекарства, или подробное описание лекарств, в том числе их составляющих, чтобы избежать недоразумений и задержки во время прохождения таможенного контроля.

Если вы совершаете хадж вне состава российской группы паломников, то сразу по прибытии в Саудовскую Аравию вас распределят в одну из групп, которые будут обслуживаться Штабом группы оперативных служб (ШГОС). Сотрудники ШГОС раздадут браслеты с именем руководителя вашей группы и номером телефона штаба. Следует сохранить браслет до окончания хаджа. На нем находятся данные, по которым вы сможете найти свое место проживания, если потеряетесь.

В случае если вы прибыли в составе российской группы паломников, вы должны четко следовать указаниям руководителя группы либо его помощника. Так как руководитель группы отвечает за вашу безопасность, необходимо со всеми вопросами обращаться только и непосредственно к руководителю группы и его помощнику.

Женщины и мужчины совершают хадж в одной группе, но в отелях проживают в разных номерах.

Мужчины в дни хаджа должны облачаться в ихрам (это два белых покрывала: одно закрывает ноги от бедер до колен, а другое накидывается на левое плечо), женщины — в повседневную одежду (платье).

Совершение хаджа требует от паломника выносливости, так как происходит в жарком климате и под палящим солнцем. Необходимо предусмотреть защиту от перегрева, обезвоживания организма, деминерализации и истощения, опасаться респираторных и желудочных заболеваний. Рекомендуется иметь с собой минимум еды и воды, а также зонт.

Чего не следует делать?

Совершающим хадж запрещается вступать в любые религиозные споры. Вы увидите множество различий в религиозной практике других паломников. Терпение и понимание сделают хадж наиболее осмысленным и приятным.

Не следует обращать внимание на замечания посторонних по поводу формы (правильности / неправильности) совершения религиозных обрядов. В подобных ситуациях нужно тактично уходить от разговора.

Помните, что среди паломников не все преследуют религиозные цели, чувства верующих могут использовать для их вербовки в террористические организации либо для совершения опасных для жизни и здоровья окружающих деяний. Вы должны сторониться людей, которые предлагают рассказать вам об "истинном" исламе, познакомить с "настоящими" мусульманами.

Не обменивайтесь телефонами, адресами, в том числе электронной почты, с незнакомыми людьми, не давайте никакой информации о себе и своих близких.

Не следует есть скоропортящиеся продукты. Во избежание инфицирования нужно свести до минимума общение с незнакомыми людьми, в том числе не принимать от них продукты и сувениры.

Не прикасайтесь к чужим оставленным без присмотра вещам. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщите о них руководителю группы или его помощнику. В целях вашей безопасности не принимайте ни от кого пакетов, бандеролей, посылок, конвертов для последующей их передачи адресатам по прибытии в Россию.

Необходимо избегать мест, где образовалась давка либо нарушено свободное перемещение.

ПОЛНАЯ ПАМЯТКА ПАЛОМНИКУ, СОВЕРШАЮЩЕМУ ХАДЖ И УМРУ

Хадж — это один из пяти столпов ислама, представляющий собой совершение обязательного паломничества в Мекку и Медину мусульманами, основным событием которого является один из двух главных исламских праздников, Курбан-байрам.

Умра — малое паломничество к мекканской Каабе, которое в отличие от хаджа может проводиться в любое время года.