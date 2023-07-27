Во Вьетнаме отмечают день памяти ветеранов, инвалидов и погибших в войнах солдат

За три десятилетия войн 300 тыс. человек пропали без вести

ХАНОЙ, 27 июля. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. В каждом вьетнамском городе или поселке есть памятник не вернувшимся с освободительных войн или мемориальное кладбище, где всегда можно видеть живые цветы. Сегодня у этих мемориалов многолюдно, горят поминальные свечи и цветов больше, чем обычно - 27 июля вся страна отмечает традиционный День памяти ветеранов, инвалидов и погибших в войнах солдат.

За три десятилетия войн 300 тыс. человек пропали без вести, военные действия затронули практически каждую вьетнамскую семью. С момента окончания последней войны во Вьетнаме, когда погибло порядка 3 млн человек, прошло почти полвека.

Живым напоминанием о минувших войнах являются и миллионы инвалидов, отдавших свое здоровье во имя мирной жизни страны. Обеспечить им нормальные условия жизни - одна из главнейших задач, нравственный долг общества, отмечает центральная вьетнамская печать. Сейчас в стране насчитывается свыше 8,8 млн человек, имеющих заслуги в революционном деле, в борьбе за свободу и независимость Вьетнама, что составляет примерно 10% населения. Правительство на постоянной основе предпринимает усилия, направленные на совершенствование системы социальной защиты этих людей, развертывая по всей стране все новые и новые программы поддержки ветеранов и инвалидов, а также семей павших фронтовиков.

Несмотря на то, что с момента окончания последней войны во Вьетнаме, вина за которую полностью лежит на Соединенных Штатах, прошло уже больше четырех десятилетий, подразделение вьетнамского кабинета министров, в чьем ведении находится социальная политика, и по сей день называется - министерство труда, по делам инвалидов и социальным вопросам. Здесь не забывают, чего стоила вьетнамскому народу чудовищная агрессия: 3 млн убитых, более 4 млн инвалидов, калек и пострадавших от применявшихся армией США высокотоксичных химикатов. Но несмотря ни на что, сегодня, благодаря поддержке государства, многие инвалиды и ветераны войны смогли найти свое место в обществе. Они не только полноценно участвуют в развитии страны, имея возможность зарабатывать и обеспечивать достойную жизнь себе и своим близким, но и заботятся о том, чтобы их бывшие боевые товарищи не чувствовали себя забытыми и обездоленными.