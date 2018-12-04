Введение во храм Пресвятой Богородицы: что означает, как праздновать, что нельзя делать

4 декабря по новому стилю праздник Введения отмечается практически повсеместно. Исключение составляют только коптские месяцесловы, в которых Введение во храм Богородицы отмечается 29 ноября, и отдельные календари римской церкви, где праздник был подвижным и отмечался в первое воскресенье после 11 ноября.

Согласно Священному Преданию, праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы был известен уже в первые века христианства. Равноапостольная императрица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. В IV веке о празднике писал святитель Григорий Нисский.

Однако, судя по месяцесловам, первоначально служба на Введение совершалась без особой торжественности.

В число двунадесятых праздников, которые отмечаются с особой торжественностью, Введение вошло только после XIV века.