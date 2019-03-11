Рецепты Кремля, ФСО и монастырских поваров к Великому посту

Начало Великого поста в этом году приходится на 11 марта. Самый длинный и строгий в православии пост еще называется Святой Четыредесятницей и напоминает о сорокадневном посте Иисуса в пустыне. Он продлится 48 дней и завершится празднованием Пасхи Христовой 28 апреля 2019 года. Корреспонденты ТАСС собрали монастырские рецепты, а также рецепты постных блюд Федеральной службы охраны (ФСО) и комбината питания "Кремлевский" Управления делами президента РФ, которые подаются чиновникам и парламентариям. Квас клюквенный по рецепту ФСО

Ингредиенты: 6 ст. клюквы, 14 л воды, 4,5–7 ст. сахара, 9 г сухих дрожжей, 100 г изюма. Способ приготовления: Разомните клюкву, залейте ее семью литрами воды, вскипятите и процедите. Налейте на клюкву другие семь литров воды, вскипятите и процедите. В процеженную жидкость добавьте сахар, вскипятите. Остудите полученную массу, затем распустите в ней дрожжи, размешайте, оставьте на целые сутки. После этого квас можно разлить по бутылкам, кладя в каждую по две-три изюминки. Плотно закупорьте бутылки. Через два-три дня квас готов. Салат "Осенний витаминный" по рецепту кухни в Завидово

Ингредиенты: Средняя свекла (2 шт.), огурцы маринованные (2 шт.), 0,5 ч. ложки сахарного песка, один зубчик чеснока, 1 горсть клюквы, 2 ст. ложки растительного масла, соль, специи, зелень по вкусу. Способ приготовления: Отварите свеклу и натрите на крупной терке. Нарежьте тонкими ломтиками маринованные огурцы, смешайте со свеклой и добавьте толченый чеснок. Посолите, поперчите салат, добавьте сахар и заправьте растительным маслом. Наконец, последний штрих — добавьте клюкву и свежую зелень. Тихвинская каша по рецепту монастырской чайной Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря (город Тихвин, Ленинградская область)

Ингредиенты: 1 ст. гороха, 1 ст. гречки, 3 л воды, 0,5 кг лука, соль. Способ приготовления: Замочите горох на ночь, а на утро отварите его в этой же воде. Очистите лук, мелко порежьте его и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Затем добавьте к гороху гречку и пассерованный лук. Разварите, доведя кашу до готовности. Посолите по вкусу. По легенде, тихвинской кашей любила трапезничать императрица Екатерина II. Постные рогалики по рецепту поваров-трапезников Топловский Свято-Троице Параскевиевский монастырь (Республика Крым)

Ингредиенты: 1 ст. теплой воды, 30 г прессованных дрожжей, 1 ст. ложка сахара, щепотка соли, 0,5 ст. растительного масла, 3 ст. муки. Способ приготовления: Замесите тесто так, чтобы оно не липло к рукам. Раскатайте круг, порежьте его от центра на треугольники. На широкий край каждого треугольника положите повидло и заверните в рогалик. Выпекайте рогалики в духовке в течение 20 минут при температуре 180 °C. Постный пирог с яблоками и брусникой по рецепту служителей Свято-Никольского храма в Архангельске иерея Николая Герасимова и матушки Анастасии Герасимовой

Ингредиенты: 1 кг муки, 50 г живых дрожжей, 1,5–1,75 ст. воды, 300 г сахара, 1 ст. ложка и 1 ч. ложка соли, 3 ст. ложки подсолнечного масла, 3 яблока, брусника. Способ приготовления: Растворите дрожжи в теплой воде, просейте два стакана муки и добавьте сахар. Поставьте опару на 30 минут. После того как опара подойдет, замесите тесто: всыпьте соль, влейте масло и просейте оставшуюся муку настолько, чтобы тесто не прилипало к рукам. Хорошо перемешайте и оставьте тесто подниматься. Для приготовления начинки почистите и потрите яблоки, добавьте в них сахар и бруснику. Полученную начинку остудите. Раскатайте тесто толщиной не более 1 см, положите в смазанную маслом форму. Выложите начинку, украсьте косичками из теста. Посыпьте пирог сверху сахаром и оставьте его настояться на 20 минут. Затем поставьте пирог в духовку и выпекайте при температуре 180–200 °C около 40 минут. Кремлевский рецепт постного ризотто с белыми грибами

Ингредиенты: 200 г риса арборио или карнароли, 300 г белых отварных грибов, 50 г очищенного лука-шалота, 15 г очищенного чеснока, 50 мл оливкового масла, 800 мл грибного бульона, соль, перец. Способ приготовления: В сотейник налейте оливковое масло, добавьте мелко нарубленный чеснок и обжарьте в течение одной минуты при средней температуре. Затем добавьте к чесноку лук-шалот, нарезанный мелкими кубиками, и продолжайте обжаривать его до прозрачности. К полученной смеси добавьте мелко нарезанные отварные белые грибы и рис и обжаривайте их в течение нескольких минут. Затем влейте в приготовленную смесь часть горячего грибного бульона и варите при слабом кипении. Когда грибной бульон полностью выпарится, влейте в смесь оставшуюся часть бульона и варите на слабом огне до готовности риса. Добавить соль, перец по вкусу. Готовое ризотто должно иметь слегка текучую, сливочную текстуру, и при этом зернышки риса должны оставаться немного твердыми внутри. Рецепт булгура с овощами от шеф-повара ставропигиального Свято-Данилова мужского монастыря Олега Ольхова

Ингредиенты: 400 г булгура, цукини (1 шт.), красный болгарский перец (1 шт.), одна средняя морковь, одна средняя луковица, один зубчик чеснока, 1 ст. воды или овощного бульона, одна щепотка куркумы или шафрана, растительное масло, соль, смесь молотого перца, одна веточка свежего укропа или петрушки. Способ приготовления: Вымойте, очистите и нарежьте все овощи мелкими кубиками. Очистите и порубите чеснок. Обжарьте овощи в сотейнике или глубокой сковороде на растительном масле, добавляя по очередности: морковь, лук, болгарский перец, цукини, рубленый чеснок. Затем влейте в овощи один стакан воды или овощного бульона. Доведите до кипения, всыпьте соль, перец, куркуму или шафран, перемешайте и немного прогрейте. При подаче блюда на стол посыпьте его рубленой зеленью. В зависимости от вкуса к булгуру можно подавать любой овощной соус. Рецепт намазки из зеленой гречки с чесноком от шеф-повара ставропигиального Свято-Данилова мужского монастыря Олега Ольхова