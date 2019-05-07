Что такое астма и каковы ее неожиданные последствия

Всемирный день борьбы с астмой появился 20 лет назад, чтобы люди больше знали об этой болезни и умели позаботиться о себе и близких. Волноваться есть из-за чего. По данным Всемирной организации здравоохранения, от астмы страдают 235 млн человек. Это одна из самых распространенных незаразных болезней. При этом многие случаи не диагностированы, а нуждающиеся в лечении люди его не получают. Вот что нужно знать об астме.

Астму вызывает хроническое воспаление дыхательных путей. Во время приступа ткани реагируют на раздражитель (дым, пыль, химикаты, даже физические нагрузки и холод): гладкие мышцы сильно сокращаются, выделяется слизь, поэтому просветы, через которые идет воздух, сужаются. Из-за этого человеку трудно дышать, он хрипит и кашляет. По сути астма — это иммунный ответ организма.

Распространенность астмы с годами не уменьшается и даже увеличивается. Ученые-медики пытаются это объяснить с помощью гигиенической гипотезы. Ее суть в том, что если в детстве человек живет в чистоте и редко сталкивается с бактериями и вирусами, то его иммунная система развивается неправильно и впоследствии бурно реагирует даже там, где не надо. Также на развитие болезни влияют грязный воздух, наследственность и наличие аллергии.

Астма замедляет развитие подростков

Ученые давно подозревали, что астма влияет на развитие подростков, но исследования давали противоречивые результаты, а вдобавок были проведены не лучшим образом. В 2016 году связь между болезнью и ростом попытались прояснить австралийские ученые под руководством Марии Мовин. Для этого они несколько лет измеряли рост 316 детей, у части которых была диагностирована астма в возрасте восьми лет, а у остальных — нет.

Результаты получились разными в зависимости от пола. На развитие мальчиков астма не повлияла, зато у девочек-астматиков по сравнению со здоровыми сверстницами почти в четыре раза чаще встречалась задержка роста. Правда, сами ученые признают, что выводы для мальчиков не окончательные: за детьми следили до 14 лет, а к этому возрасту парни, в отличие от девчонок, зачастую продолжают расти, поэтому и задержка может проявиться позже.

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