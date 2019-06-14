День Святой Троицы: смысл, история и традиции праздника

Праздник отмечается верующими с 381 года. Именно тогда на втором вселенском Константинопольском церковном соборе было утверждено учение о трех ипостасях Бога: Отце, Сыне и Святом Духе. В этот же день была также явлена полнота Святой Троицы.

Согласно Новому Завету, перед Вознесением в Царствие Небесное Иисус Христос обещал своим ученикам, апостолам, что в утешение пришлет им от своего Отца — Святого Духа. После Вознесения Христа апостолы ежедневно собирались в Сионской горнице в Иерусалиме для молитв и чтения Святого Писания. На десятый день после Вознесения Христа (50-й после Воскресения), находясь в горнице, в третий час дня апостолы услышали шум. Появились огненные языки, которые почили на каждом из них. Так, ученики Иисуса исполнились Святого Духа и стали говорить на разных языках, обращаясь с проповедью к представителям разных народов.

День сошествия Святого Духа считается днем создания христианской церкви, которая усилиями апостолов начала распространяться по всему миру.