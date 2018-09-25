Что нужно знать о новых штрафах за анонимайзеры

В чем суть поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП): угрожают ли штрафы за использование анонимайзеров обычным пользователям и можно ли распространять ссылки на VPN или прокси-серверы на своих страницах в социальных сетях.
Что произошло?
В силу вступил закон, вводящий штрафы для операторов поисковых систем за выдачу ссылок на сайты, к которым запрещен доступ в России, а также на анонимайзеры, позволяющие обходить запреты.
Анонимайзеры — это многочисленные VPN и прокси-серверы, которые широко распространились после блокировки Telegram в РФ в апреле 2018 г. В мае Роскомнадзор сообщал, что заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров.
Максимальный штраф за нарушение закона составит 5 тыс. рублей для граждан, 50 тыс. рублей для должностных лиц, для юридических лиц — 700 тыс. рублей. Эти поправки в КоАП сопутствуют закону об анонимайзерах, принятому в 2017 году.
Также административная ответственность, согласно закону, вводится для хостинг-провайдеров, которые не предоставили Роскомнадзору данные, позволяющие определить владельца анонимайзера. Максимальный штраф для юрлиц — 500–700 тыс. рублей, для должностных лиц — 30–50 тыс. рублей.
Физлицам грозит штраф за использование VPN или прокси-сервера?
Нет. "Закон об информации не предполагает штрафов для тех, кто пользуется VPN или прокси-серверами, — говорит Максимилиан Гришин, юрист компании "Ильяшев и партнеры". — Кстати, смысл технологии в том, что определить конечного пользователя технически сложно. Штрафы грозят собственникам сайтов-поисковиков и тем, кто владеет VPN, занимается их техподдержкой, хостингом. Я не уверен, что штрафы могут кого-то напугать, поскольку подобные сервисы регистрируются не в России и, соответственно, не попадают под нашу юрисдикцию. В более уязвимом положении владельцы поисковиков, как "Яндекс" и Google, у которых в выдаче есть информация о доступе к VPN и прокси-серверам. Именно с их помощью пользователи ищут запрещенную информацию".
А если я дам друзьям в Facebook ссылку на VPN или прокси-сервер?
И в этом случае обычному пользователю не угрожают штрафы.
"Действительно, ранее Роскомнадзор обдумывал возможность ввести ответственность для пользователей за распространение ссылок на запрещенные сайты или анонимайзеры, но этого не случилось, — продолжает Максимилиан Гришин. — Существующие поправки не предполагают такой ответственности для физлиц".
Анастасия Степанова