Что нужно знать о новых штрафах за анонимайзеры

Нет. "Закон об информации не предполагает штрафов для тех, кто пользуется VPN или прокси-серверами, — говорит Максимилиан Гришин, юрист компании "Ильяшев и партнеры". — Кстати, смысл технологии в том, что определить конечного пользователя технически сложно. Штрафы грозят собственникам сайтов-поисковиков и тем, кто владеет VPN, занимается их техподдержкой, хостингом. Я не уверен, что штрафы могут кого-то напугать, поскольку подобные сервисы регистрируются не в России и, соответственно, не попадают под нашу юрисдикцию. В более уязвимом положении владельцы поисковиков, как "Яндекс" и Google, у которых в выдаче есть информация о доступе к VPN и прокси-серверам. Именно с их помощью пользователи ищут запрещенную информацию".