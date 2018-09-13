Собянин: переоснащение НИИ отоларингологии Москвы увеличило мощность клиники вдвое

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел после капитального ремонта новые корпуса Научно-исследовательского клинического института отоларингологии имени Людвига Свержевского.

"Осмотрел после длительной реконструкции вашу клинику. Понимаю, что тяжело было пережить эти годы, реконструкция была болезненная, тяжелая, сложная", - сказал Собянин, общаясь с коллективом института. Он вручил сотрудникам и ветеранам института благодарственные письма.

Мэр посетил операционную с флагманским многофункциональным микроскопом, который позволяет выполнять хирургические вмешательства высочайшей сложности. Он назвал клинику уникальной не только для Москвы, но и для России и отметил, что операции, которые проводятся в институте, в стране больше нигде не делаю. "На одной площадке созданы, собраны уникальные технологии. И сегодня мощности, возможности клиники увеличились в два раза", - отметил Собянин.

Московский научно-исследовательский институт по болезням уха, горла и носа был основан в 1935 году. В 2011 году ему было присвоено имя Людвига Свержевского - директора-организатора клиники, одного из основоположников отечественной отоларингологии. В институте работают более 300 человек, в том числе 57 врачей, 76 человек среднего медицинского персонала, 58 научных сотрудников.

В 2016-2018 гг. правительство Москвы провело капитальный ремонт и переоснащение 1-го и 11-го корпусов института площадью почти 7,5 тыс. кв. м. Для новых корпусов было закуплено современное медицинское оборудование, в том числе операционные микроскопы экспертного класса, эндоскопические стойки с камерами высокого разрешения, все типы хирургических лазеров. После реконструкции двух новых корпусов и поступления нового оборудования институт сможет вдвое увеличить число пролеченных в стационаре пациентов - с 5,4 тыс. до 12 тыс. человек в год.