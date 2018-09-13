Найденные под Псковом останки турецких солдат XIX века перезахоронят 27 сентября

ПСКОВ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Семенов /. Церемония по перезахоронению останков турецких военнопленных конца XIX века, обнаруженных в Порховском районе Псковской области, назначена на 27 сентября. Мероприятие состоится на месте, где поисковики обнаружили кладбище с турецкими солдатами, скончавшимися здесь в годы Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта автономной некоммерческой организации "Губернский автодесант" Олег Константинов по итогам рабочей встречи с турецкими дипломатами.

Ранее сообщалось, что "Губернский автодесант", который занимается вопросами сохранения исторической памяти и регулярно проводит экспедиции в исторические места Псковской области, на средства президентского гранта организовал экспедицию в Порховский район Псковской области. В деревне Старые Буриги было обнаружено кладбище турецких военнопленных. Члены общественной организации получили официальное подтверждение найденным артефактам в государственном архиве Псковской области и обратились в турецкое консульство, рассказав о найденном захоронении генеральному консулу Республики Турция в Санкт-Петербурге Юнусу Белету. В среду Порховский район с рабочим визитом посетил вице-консул Турции в Санкт-Петербурге Танер Арыджан и имам Саит Кызылйер.

"В течение двух часов в администрации Порховского района мы общались с турецкой делегацией. Это была первая рабочая поездка турецких дипломатов для обсуждения технических деталей по проведению церемонии перезахоронения, с учетом мусульманских обрядов. Церемония перезахоронения останков в деревне Старые Буриги запланирована на 27 сентября. В ней, надеемся, примут участие представители области, администрации Порховского района, общественность, представители национальных мусульманских диаспор Псковской области, представители турецкой стороны, и, возможно, приедет генеральный консул республики Турция в Санкт-Петербурге Юнус Белет", - рассказал Константинов.

Он также добавил, что турецкая делегация в ходе визита в Порховский район побывала в деревне Старые Буриги на так называемых "Песчаных дюнах", где в конце XIX века располагалось турецкое кладбище. "Мы выбрали место для перезахоронения обнаруженных останков и большой гранитный камень, который будет установлен рядом", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что поисковики определили примерную площадь захоронения турецких военнопленных, она составляет порядка 800 кв. м. В 70-х годах прошлого века эта территория называлась "Песчаные дюны", позже здесь располагался песчаный карьер. По оценке экспертов, в земле погребено как минимум 30 человек. Всего в Порховский уезд в 1878 году было отправлено с Балканского полуострова 150 турецких военнопленных.