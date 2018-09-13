Мединский открыл новый корпус общежития Московской консерватории

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский в четверг принял участие в церемонии открытия нового корпуса общежития Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Здание освятил председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

"Подобного рода кампусы, конечно, есть у лидирующих мировых университетов, но ни у одного музыкального учебного заведения в мире нет подобной материальной базы", - подчеркнул Мединский, поблагодарив правительство Москвы и руководство консерватории.

Мединский сообщил, что новое общежитие примет как российских, так и иностранных студентов. "Наше музыкальное образование - самое конкурентоспособное в мире. Мы приветствуем, чтобы как можно больше людей приезжали к нам учиться, потому что они потом будут нашими послами в мире", - сказал Мединский.

Корпус высотой 15 этажей разместился рядом со старым общежитием консерватории на Малой Грузинской улице. Он включает 156 номеров. По словам министра, "территория сильно выиграет". "Старое здание сносится. Здесь будет парковая зона, красивые здания", - отметил он.

По словам ректора учебного заведения Александра Соколова, открытие нового общежития приурочено к 152-летию Московской консерватории. "Три года назад мы с министром культуры Владимиром Ростиславовичем Мединским и владыкой Иларионом заложили здесь капсулу с посланием потомкам и обещанием сделать то, что представляем сегодня", - отметил он.

Здание стало первой очередью сдачи масштабного студенческого комплекса. Согласно проекту, комплекс будет иметь разную этажность, общей площадью 32,4 тыс. кв. м. Помимо общежития на 900 мест, в его составе предусмотрены репетиционные комнаты, киноконцертный и актовый залы на 150 и 200 мест, спортивный и медицинский блоки, а также столовая на 40 мест. В двух подземных уровнях разместится паркинг.