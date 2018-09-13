"Недели Северных стран" в Петербурге в этом году посвятят теме добрососедских отношений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Недели Северных стран" в Санкт-Петербурге в этом году будет посвящен теме соседства и добрососедских отношений. Об этом рассказали на пресс-конференции в четверг организаторы международного фестиваля, который будет проходить на разных городских площадках с 15 сентября по 20 октября.

"Нас объединяет многовековая история соседства и не в последнюю очередь - общее Балтийское море. Нас также объединяют общие неотложные задачи, которые можно эффективно решить только совместными усилиями, развивая трансграничное сотрудничество. Например, охрана окружающей среды, защита и использование морских ресурсов, демографические вопросы, здравоохранение, противодействие торговле людьми", - отметил в своем выступлении посол Швеции по вопросам сотрудничества Северных стран Кристер Брингеус. В этом году Швеция председательствует в Совете министров Северных стран.

Программа фестиваля включает более 40 мероприятий в сфере кино, музыки, фотографии, урбанистики, архитектуры, здравоохранения и истории. При этом события будут как национальными, представляющими каждую из стран-участниц по отдельности, так и объединяющими все Северные страны.

Викинги, муми-тролли и будущее городов у воды

В числе самых масштабных событий фестиваля организаторы назвали спецпрограмму документального кино Северных стран на XXVIII международном кинофестивале "Послание к человеку", которая продлится с 16 по 19 сентября и наряду с кинопоказами предполагает встречи с режиссерами и мастер-классы для студентов профильных вузов. Общий северный стенд и национальные мероприятия будут организованы в рамках ежегодного фестиваля "Открой свою Европу" в Главном штабе Государственного Эрмитажа 22 сентября. Гости самого разного возраста смогут поучаствовать в мастер-классах по строительству из конструктора Lego, "подтянуть" свои знания европейских языков, узнать о походах викингов, посетить выставку о муми-троллях и послушать произведения северных композиторов на вечернем концерте. Познакомиться с комиксами Северных стран и взять уроки мастерства у художников можно будет на специальной выставке в Центре искусства и музыки библиотеки им. В. Маяковского, которая пройдет с 27 сентября по 15 октября.

Важным событием Недель станет Урбанистический форум "Waterfront/Города у воды", который состоится 4 - 7 октября. "Наша цель - совместно с российскими участниками изучать то, как меняются города у воды и индустриальные территории преобразовываются в новые культурные, экологичные, уютные места", - рассказала журналистам директор Датского института культуры Марие Тетцлафф. Вместе с тем, как отметил на пресс-конференции заместитель председателя комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Александр Леонтьев, "в этом году в "Недели Северных стран" в Петербурге будет внесена одна деталь, которой не было раньше - это тема сохранения памятников деревянной архитектуры". 4 октября этому вопросу посвятят отдельную конференцию в Доме Ученых.

Датская музыка для аккордеона и кино о необычном финском хобби

"Важно, что Северные страны сотрудничают во многих областях. Новое финское хитовое хобби также основывается на взаимодействии. В прошлом году известность получило весьма необычное увлечение - верховая езда на игрушечных лошадях на палках", - рассказала представителям прессы генеральный консул Финляндии в Петербурге Анне Ламмила. 21 сентября в Генконсульстве Финляндии состоится демонстрация документального фильма об этом хобби под названием "Революция лошадок" от режиссера-номинанта на премию "Оскар" Сельмы Вилхунен.

На фестивале "Кино Северных стран" в кинотеатре "Аврора" с 11 по 14 октября зрителям покажут лучшие игровые картины Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Фарерских островов. Раскрыть секреты счастья североевропейских стран попробуют гости публичной дискуссии под названием "Северный путь", которая состоится 20 октября при участии экспертов и писателей.

В рамках музыкальной программы гости фестиваля смогут услышать произведения современных датских композиторов в исполнении молодого аккордеониста из Дании Бьярке Могенсена (14 сентября в Шереметьевском дворце), побывать на концерте финского органиста Эса Тойвола в церкви Святой Марии, а также открыть для себя творчество норвежских композиторов, малоизвестных широкой публике в России (18 октября в Культурном центре Елены Образцовой).

"Недели Северных стран" пройдут в этом году в Санкт-Петербурге в девятый раз. Фестиваль ежегодно с 2010 года организуют Генеральные консульства Швеции, Финляндии и Норвегии, Посольства Дании и Исландии в Москве, Институт Финляндии и Датский институт культуры при поддержке Совета министров Северных стран и городского комитета по внешним связям.