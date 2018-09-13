Ученые предложили создать в Крыму центр по изучению пещеры в районе трассы "Таврида"

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов инициировал создание комиссии по обследованию пещеры, которая была обнаружена в окрестностях поселка Зуя Белогорского района при строительстве трассы "Таврида". Работы на этом участке приостановлены до тех пор, пока исследования не завершатся, поскольку, по мнению специалистов, существует угроза провала дорожного полотна. Эксперты отмечали, что пещера поможет понять, каким был Крым до ледникового периода.

"КФУ планирует создать на базе обнаруженной пещеры научный стационар или даже центр, где будут защищаться специалисты в области палеонтологии, микробиологии, гидрологии и ряде других отраслей науки. Собираем все необходимые документы. Открытие центра может занять около года", - сказал Самохин.

По его словам, предполагается строительство здания с научными лабораториями, соответствующим оборудованием, что позволит получить новые знания об образовании пещер в Крыму, а также минералов. "Это будет служить продвижению науки и позволит, как студентам, так и ученым не только из Крыма, изучать пещеру. У нас уже есть договоренности с учеными из Самары и Уфы, которые будут приезжать сюда для проведения исследований", - добавил Самохин.

Исследования крымской пещеры

Ученый не исключил, что пещера, которую обследовали пока только на 1,3 км, может простираться на большие расстояния. Он уточнил, что подобные пещеры были обнаружены на западной Украине и в Пермском крае, где в первом случае протяженность составляла более 230 км, во втором - более 30 км.

"Карстовая полость может идти и дальше, все предпосылки говорят, что она может занимать очень большую площадь. Сколько - это пока невозможно сказать, может занимать и несколько десятков километров. <...> Предстоят еще дополнительные исследования, поскольку многие ответвления забиты глиняными наносами", - пояснил Самохин.

Ранее в ходе исследования пещеры были обнаружены останки древних южного слона, носорога Мерка, оленей, антилоп, лошадей, страусов, а также верблюда и жирафа. По мнению исследователей, пещера была логовом хищников на протяжении нескольких тысячелетий. Предположительный возраст останков составляет от 800 тыс. до 2,5 млн лет. Кроме палеонтологических находок, есть и геологические, в частности, исследуются обнаруженные образцы пород - минералы магния и марганца, фосфаты.