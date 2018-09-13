Победители конкурса "Лидеры России" взошли на вершину Эльбруса

Перед началом акции победители конкурса разделились на две группы: "Саммит" и "Шерпа". Первая группа состояла из наиболее подготовленных участников и готовилась к подъему на вершину, вторая группа должна была остановиться на высоте около 4,2 тыс. м.

"Восхождение на Эльбрус стало для победителей конкурса важным испытанием", - отметил еще один победитель конкурса, участник восхождения Олег Жданеев. "Восхождение - это отправная точка создания клуба "Эльбрус", - уточнил собеседник агентства.

"Прежде всего, восхождение удалось благодаря командному духу и мотивации", - сказал Дузь, отметив, что многие участники впервые участвовали в подобных походах. "Самым сложным было побороть себя, не сдаться, не повернуть назад, несмотря на тяжелые условия (нехватку кислорода, "горную болезнь"), а двигаться вперед и дойти до вершины", - добавил он.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭЛЬБРУС /Кабардино-Балкария/, 13 сентября. /ТАСС/. Победители конкурса управленцев "Лидеры России" поднялись на самую высокую вершину России и Европы - Эльбрус. Об этом рассказал ТАСС один из победителей конкурса, участник восхождения Максим Дузь сразу после завершения акции.

Подготовка к мероприятию стартовала 7 сентября, а само восхождение на пик началось 11 сентября. В этот день группа "Саммит" отделилась от группы "Шерпа" в ранее намеченной точке. Перед тем как отправиться на вершину, участники группы "Саммит" получили от второй группы капсулу с посланием для будущих победителей конкурса "Лидеры России". Эту капсулу они заложили на вершине вместе с капсулой от своей группы, кроме этого, они водрузили флаги конкурса.

Когда "Саммит" и "Шерпа" начали расходиться, поднялся сильный ветер, из-за чего видимость упала до нескольких метров. Участники группы "Шерпа" пожелали своим коллегам из "Саммита" успешного восхождения.

Участники группы "Саммит" начали постепенное восхождение на высшую точку Эльбруса с соблюдением всех требований безопасности. Перед решающим этапом альпинисты из группы "Саммит" провели для акклиматизации около двух дней на высотной базе, которая у местных альпинистов получила название "Бочки". "На вершине мы заложили капсулы, и они ждут, когда новые победители взойдут на Эльбрус", - отметил Жданеев.

Вокруг Эльбруса

Восхождение на Эльбрус стало кульминацией мероприятий, которые победители конкурса провели в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

Накануне "Лидеры России" учредили клуб "Эльбрус". Клуб станет коммуникационной площадкой для управленцев - победителей конкурса "Лидеры России", их наставников и партнеров, а также будет продвигать инициативы по развитию социальных лифтов и человеческого капитала в России.

Кроме этого, победители провели экологическую акцию в национальном парке Приэльбрусье, так называемые уроки лидерства в школах Эльбрусского района, рассказав местным школьникам о лидерстве и качествах, которые необходимы для того, чтобы быть успешным в России. Также участники клуба "Эльбрус" возложили цветы к мемориалу солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

О конкурсе

Первый сезон Всероссийского конкурса управленцев стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. подавших заявки на конкурс на финале в Сочи встретились 300 лучших управленцев со всей страны. По итогам были определены 103 победителя, все они, а также некоторые финалисты, получили наставников из числа руководителей из сфер госуправления и бизнеса. Многие участники по итогам конкурса получили новые высокие назначения как на федеральном, так и на региональном уровне, в том числе двое стали губернаторами, трое - заместителями федеральных министров.