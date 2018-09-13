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Северный Кавказ

Полпред в СКФО предложил организовать гражданский форум, аналогичный "Архызу XXI"

Форум должен быть организован для молодых людей
Полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников Елена Афонина/ТАСС
Полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников
© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников выступил с предложением организовать гражданский форум, похожий на "Архыз XXI".

"У нас есть площадка для взрослых - "Архыз XXI", где собирались некоммерческие организации <…> Вот я предлагаю такого же плана сделать и для молодежи. Собрать гражданскую среду - молодежную", - сказал он на встрече с депутатами Госдумы от северокавказских регионов России.

Форум "Архыз XXI" - крупнейшая на Северном Кавказе дискуссионная и образовательная площадка, где традиционно встречаются представители некоммерческих организаций, органов власти, экспертного и бизнес-сообщества, СМИ. Участниками форума в 2018 году стали свыше 300 представителей некоммерческих организаций, органов власти, СМИ, а также экспертного сообщества. Организатор форума - Центр общественных инициатив "Северный Кавказ" при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в СКФО, правительства Карачаево-Черкесии и компании "Курорты Северного Кавказа".

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФОМатовников, Александр Анатольевич
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