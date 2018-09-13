Медведев по традиции отметит день рождения в кругу семьи

Почти два десятилетия Медведев находится на вершинах российской и международной политики. Он был заместителем и первым заместителем главы администрации президента РФ в 1999-2003 годах, затем возглавлял ее с 2003 по 2005 год, в 2005-2008 годах находился на должности первого вице-премьера, а в 2008-2012 годах был третьим президентом России. В мае 2012 года Медведев занял пост премьер-министра и находится на нем уже шесть лет и четыре месяца. Еще год назад он установил рекорд политического долголетия среди всех председателей правительства в современной истории России, обогнав по продолжительности руководства кабинетом министров Виктора Черномырдина (пять лет и три с половиной месяца).

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Плотный пятничный график премьер-министра России Дмитрия Медведева не включает представительских мероприятий, связанных с его 53-м днем рождения. Как рассказала ТАСС пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова, "у главы кабинета министров 14 сентября обычный рабочий день, а вечер он проведет в кругу семьи и близких". Примерно такая формулировка от Тимаковой звучит в этот день уже много лет подряд.

Последние полгода стали для премьера весьма непростыми. В мае он на день стал исполняющим обязанности председателя правительства, сложив полномочия перед вступившим в должность президента РФ на следующий срок Владимиром Путиным. Новое назначение Медведева объяснил глава государства: "Несмотря на все сложности, правительству удалось решить не только неординарные, экстренные задачи, но при этом увидеть и сохранить перспективы развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу".

По оценке Путина, "эта масштабная, комплексная работа строилась основательно, профессионально и честно, без погони за какими-то краткосрочными политическими эффектами, ответственно и на долгосрочную перспективу". Президент отметил, что "демократичность, открытость к диалогу и дискуссиям, восприимчивость к содержательным предложениям и к критике по существу - все это стало фирменным, профессиональным стилем предыдущего правительства".

"И большая заслуга в формировании такой современной управленческой культуры принадлежит, конечно, и Дмитрию Анатольевичу Медведеву", - констатировал Путин. И вскоре подписал указы о структуре и персональном составе кабинета, которые были предложены председателем правительства.

14 июня глава кабинета министров представил предложения по изменениям в пенсионной системе, вызвавшие бурное обсуждение. "Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе и потому, что созданы условия для решения задачи по увеличению продолжительности жизни", - признался Медведев, заметив, что "его (пенсионный возраст - прим. ТАСС) давно пора пересмотреть".

Этот шаг оценил Путин: "Что касается нынешней, действующей власти, самое легкое, самое простое для нее сегодня - вообще ничего не менять". Но президент уверен: "главная, основная задача [предложений правительства] - обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед. А значит, не только сохранение, но и рост доходов, пенсий нынешних и будущих пенсионеров".

Председатель партии

Последние шесть лет - с мая 2012 года - Медведев является и председателем "Единой России". Но в этом году единый день голосования (9 сентября), подводивший итоги почти 5 тыс. избирательных кампаний разного уровня, выдался для партии и ее председателя особенно сложным.

Сам премьер признал, что "избирательная кампания проходила в достаточно сложных условиях, поскольку в обществе в настоящий момент проходит острая политическая, общественная дискуссия - обсуждается целый ряд изменений, включая изменения в пенсионное законодательство".

"Наша партия, что называется, с открытым забралом, в абсолютном взаимодействии с экспертным сообществом, просто с обычными гражданами нашей страны обсуждала самые разные вопросы, включая изменения в пенсионное законодательство. Это, безусловно, повышало накал избирательной кампании и политической борьбы", - считает Медведев. Тем не менее он остался доволен результатами выборов, назвав результат "Единой России" достойным.

Глава правительства много раз говорил, что для него пост председателя партии означает большую ответственность, а возглавляемая им политическая сила - опора в реализации заявленного курса. "Мы вместе несем ответственность за экономический и социально-политический курс страны, вот это самое главное для меня как председателя правительства и лидера партии", - считает Медведев.

Премьер на связи

Чтобы "держать руку на пульсе" страны, премьер не только проводит массу всевозможных встреч, совещаний и поездок, но и пользуется современными возможностями высоких технологий. И отнюдь не снижает активность, несмотря на критику пользователей социальных сетей. У его микроблога в Twitter сейчас 5,01 млн читателей, на страницу в Facebook подписаны 1,4 млн человек, "ВКонтакте" - 2,2 млн.

На этих страницах председатель правительства делится мнением по актуальным вопросам, размещает информацию и фотографии о работе или кадры, сделанные лично. Правда, среди них не найти фотографий семьи Медведева: личную жизнь он предпочитает не афишировать. При всей загруженности большой политикой и не менее большой экономикой Медведев неизменно демонстрирует, что для него семейные ценности имеют фундаментальное значение. Именно по инициативе Светланы и Дмитрия Медведевых в России с 2008 года отмечают приуроченный ко Дню памяти святых Петра и Февронии День семьи, любви и верности.