Демографические проблемы обсудят на Всемирном конгрессе семей в Кишиневе

КИШИНЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Укрепление традиционных семейных ценностей, демографический кризис в Европе и, в частности, в Молдавии будут в центре внимания открывающегося в пятницу в Кишиневе Всемирного конгресса семей. Ожидается, что на форум, который пройдет под патронатом президента Молдавии Игоря Додона, приедут представители более 40 стран. В их числе представители Русской православной церкви, Ватикана и других религиозных конфессий, а также руководители общественных организаций и публичные деятели - всего более 2 тыс. человек.

"Все они объединят усилия для достижения одной цели и ряда важных задач как на региональном, так и на глобальном уровне - поиска лучших решений для укрепления института семьи, преодоления демографических кризисов во многих странах мира, продвижения лучших методик в системе образования, а также в социально-экономической сфере с целью укрепления семьи как основы общества", - написал на своей странице в Facebook Додон.

Как рассказал президент Всемирного конгресса семей, глава Национальной организации за брак в США Брайан Стефен Браун, свои форумы организация проводит ежегодно. Первый конгресс семей прошел в 1997 году в столице Чехии Праге. Затем были Швейцария, Мексика, Польша, Нидерланды, Испания, Австралия, США, Грузия и Венгрия.

Церемония открытия в Кишиневе состоится 14 сентября, а закрытие - 15-го числа. В эти дни запланировано проведение нескольких дискуссионных сессий. 16 сентября делегаты примут участие в официальной службе в Соборе Рождества Христова в молдавской столице, а также посетят фестиваль этносов.

По словам Брауна, его организация объединяет политиков, ученых, представителей гражданского общества и различных конфессий из 85 стран мира. В Кишиневе они планируют не только обсудить мировые тенденции, но выработать конкретные рекомендации для Молдавии, отметил он.

Ситуация в Молдавии

Последние годы количество браков в Молдавии постепенно снижается. Так, в 2016 году в республике было зарегистрировано чуть больше 20 тыс., хотя в 1970-1980-е годы в республике ежегодно регистрировали около 40 тыс. браков, а пик пришелся на 1979 год, когда здесь поставили местный рекорд в 48 тыс. регистраций.

Соответственно падает и рождаемость. Число новорожденных в 2016 году здесь составило 37,3 тыс., что на 3% меньше, чем в предыдущем году. По данным социологов, половина семей в Молдавии имеют лишь одного ребенка, треть решились на двух, заводит третьего только каждая десятая пара. Социологи считают, что в дальнейшем спад численности населения продолжится, так как по гендерной статистике для нормального воспроизводства коэффициент рождаемости для каждой женщины должен составлять 2,1, тогда как в Молдавии этот показатель достигает только 1,3.

Численность населения Молдавии после провозглашения независимости сократилась на треть - с 4,3 млн до 3,5 млн человек. По данным Европейского статистического агентства, территория республики, которая в бывшем СССР была одной из самых населенных, может стать "необитаемой" уже к концу века, если не возобновится прирост населения. По данным демографов, уже через 30-40 лет в стране некому будет работать и содержать пенсионеров и детей.

Социологи считают, что демографическая обстановка может быть улучшена только после повышения качества жизни в стране. Однако сегодня ситуация оставляет желать лучшего - из-за безработицы республику покинули более полумиллиона граждан. Большинство молдавских трудовых мигрантов работают в России, а также в странах ЕС. Средства, которые они ежегодно пересылают своим близким на родину, сравнимы с бюджетом республики и позволяют поддерживать на плаву экономику страны.