Матвиенко надеется, что закон о поиске людей по геолокации будет принят до конца года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что законопроект, позволяющий правоохранительным органам получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска без судебного решения, будет принят до конца этого года.

Законопроект был внесен в Госдуму в среду. Кроме того, он предполагает позволить потерявшемуся человеку удаленно дать согласие на передачу таких сведений третьим лицам, в частности родственникам и поисковым отрядам. Авторами инициативы выступили члены Совета Федерации во главе с Матвиенко.

"Документ стал результатом большой совместной работы власти и структур гражданского общества, волонтерских движений. Мы научились эффективно взаимодействовать, слушать и слышать друг друга. Это одно из значимых достижений проходящего в России Года добровольца (волонтера). Надеюсь, мы примем этот закон до конца года", - сказала Матвиенко в интервью "Российской газете", опубликованном в пятницу.

Она подчеркнула, что специалисты и волонтеры знают, насколько важны оперативные действия в первые несколько часов после того, как человек потерялся и была поднята тревога, и насколько важно иметь возможность установить местонахождение человека. "Так что закон, облегчающий получение геоданных без судебного решения и только с целью поиска людей, считаю общественно важной инициативой", - сказала спикер Совфеда.

Приоритетные темы на осеннюю сессию

Она также рассказала, что на осеннюю парламентскую сессию, которая начнется в Совете Федерации с заседания 26 сентября, "приоритетом номер один остаются темы социальной политики, государственного пенсионного обеспечения". В частности, парламентарии намерены уделить первостепенное внимание совершенствованию законодательного регулирования медицинской помощи больным, в том числе детям, с онкогематологическими заболеваниями.

"Несмотря на наличие законодательной базы, остаются нерешенными некоторые проблемы в оказании паллиативной помощи. Перспективы ее развития будут нами обсуждаться", - отметила Матвиенко.

Кроме того, по ее словам, сейчас готовится экспертно-аналитическая база для того, чтобы в течение 2019 года вести мониторинг правоприменительной практики закона о централизованных закупках на федеральном уровне препаратов для лиц, больных редкими (орфанными) заболеваниями по пяти нозологиям. Совет Федерации был инициатором этого законопроекта и на всех уровнях отстаивал позицию о необходимости принятия этого документа.

Не останется без внимания, как отметила Матвиенко, такая категория граждан, как инвалиды. Сенаторы намерены изменить ситуацию таким образом, чтобы правовые нормы стимулировали работодателей принимать на работу людей с ограниченными возможностями здоровья. "Наш профильный комитет [по социальной политике] в ходе осенней сессии проведет круглый стол, посвященный вопросам совершенствования законодательства в области трудоустройства инвалидов", - сообщила парламентарий.

Также сенаторы "активно включились в работу по изменению пенсионного законодательства", с учетом поправок, внесенных в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным и "Единой Россией".

"Совет Федерации подготовил также законопроект, призванный сформировать правовые основы государственной молодежной политики. Ждем заключения правительства России", - уточнила председатель верхней палаты парламента.