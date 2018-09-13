Facebook начал выявлять дезинформацию на фото и видео

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook во взаимодействии с партнерами 17 стран приступила к выявлению дезинформации на фотографиях и в видеозаписях посредством новых технологий и физических лиц. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте одноименной компании.

В нем утверждается, что борьба с дезинформацией была ее приоритетом на протяжении последних двух лет. "До сих пор большинство наших партнеров в области проверки фактов сосредоточивали свое внимание на статьях. Тем не менее мы активно работали с целью разработки новых технологий и партнерских связей с тем, чтобы мы могли заняться и иными формами дезинформации. Сегодня мы подключаем к проверке фото и видео всех наших 27 партнеров в 17 странах мира", - информировала один из менеджеров соцсети Антония Вудфорд.

Она отметила, что участники проекта полагаются не только на "самообучающиеся модели, использующие различные сигналы вовлеченности <...> для распознавания потенциально сфабрикованного контента". "Многие из наших сторонних партнеров обладают опытом изучения фото и видео, получив подготовку в технике визуальной верификации", - добавила представитель Facebook. Она разместила несколько примеров того, как при желании можно исказить визуальную картинку с целью спровоцировать определенную реакцию пользователя.

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг ранее заявлял, что примерно одновременно с президентскими выборами в США в ноябре 2016 компания передала новые данные о действиях хакеров ФБР. Глава соцсети высказал мнение о том, что эти данные способствовали дальнейшему расследованию, на основании которого спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения 12 гражданам России, которые, по версии американской стороны, являются сотрудниками российской военной разведки.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается уже больше года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В рамках следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу. 13 июля о выдвижении обвинений еще 12 лицам, которые якобы являются сотрудниками военной разведки России, объявил первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн.