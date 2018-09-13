На Камчатке медведица усыновила осиротевшего медвежонка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Кроноцкого заповедника на Камчатке обнаружили медведицу с двумя медвежатами, которая приняла в семью чужого детеныша. По словам ученых, это исключительно редкое явление в социальном поведении медведей, говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте заповедника.

"Длительное время зоологи наблюдали за медведицей Аглаей и двумя ее детенышами-сеголетками (первого года жизни), в конце лета в их компании был впервые замечен чужой медвежонок-лончак (второго года жизни). Детеныш упорно следовал за семьей, устраивался вместе с ними на отдых, кормился рыбой, играл с малышами. Медведица достаточно терпимо относилась к присутствию сироты. После первых встреч необычная семья медведей была вновь отмечена накануне", - говорится в сообщении.

В Южно-Камчатском федеральном заказнике Кроноцкого заповедника это второй зарегистрированный случай усыновления чужого медвежонка. Предыдущий был зарегистрирован летом 2009 года.

Как отмечают специалисты, в дикой природе попытки сирот сблизиться с выводками нередки, но самки обычно агрессивно отгоняют чужих медвежат.