Студенческий "Марш молчания" в столице Мексики собрал более 20 тыс. человек

МЕХИКО, 14 сентября. /ТАСС/. Порядка 23 тыс. человек вышли в четверг на организованный студентами различных вузов "Марш молчания" в столице Мексики. Шествие приурочено к 50-й годовщине первой демонстрации с таким же названием и проходит по тому же маршруту по центральным улицам города: от музея Антропологии на проспекте Пасео-де-ла-Реформа до Сокало - главной площади мегаполиса.

Участники манифестации требуют обеспечить безопасность студентов всех высших учебных заведений страны, избавиться от группировок, прибегающих к насилию в отношении учащихся, а также сделать образование бесплатным и общедоступным. Марш значительно затруднил дорожное движение в Мехико в конце рабочего дня. Сведений о столкновениях манифестантов с подразделениями правоохранительных органов не поступало.

Многие участники шествия представляют Национальный автономный университет Мексики. Он считается ведущим высшим учебным заведением страны и входит в число крупнейших в регионе. Там обучаются более 340 тыс. студентов, а численность профессорско-преподавательского состава превышает 38 тыс. человек.