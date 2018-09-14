СМИ: авиамаршрут из Сеула в Чеджу стал самым популярным в мире

ТАСС, 14 сентября. Авиарейс из Сеула в город Чеджу признан самым популярным в мире. Об этом в четверг сообщил авиационный портал Routes.

По его данным, в 2017 году рейсами из Сеула в Чеджу воспользовались 13,460,305 пассажира. На один день по этому маршруту в среднем приходится около 180 рейсов. Самым загруженным международным рейсом был признан также маршрут Азиатско-тихоокеанского региона из Гонконга в тайваньский город Таоюань.

Также были опубликованы данные о самых дорогих и дешевых маршрутах в мире. Так, самым дорогим рейсом стал перелет из нью-йоркского Международного аэропорта имени Джона Кеннеди в лондонский Хитроу, который в среднем обходится в $642 (43 929 рублей - прим. ТАСС), а самым дешевым - внутренний турецкий маршрут из города Измир в аэропорт Стамбула имени Сабихи Гёкчен.