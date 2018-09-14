Все школы Крыма получат образовательные лицензии РФ в 2018 году

ТАСС, 14 сентября. Все средние школы республики Крым завершат лицензирование в сентябре 2018 года. Об этом в пятницу журналистам сообщил начальник профильного управления Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Евгений Семченко.

"По нашей информации, процесс лицензирования школ в Крыму завершен на 99,9%. <...> Осталось то ли три, то ли четыре школы, которые находятся в процессе, <…> уже в этом месяце они пройдут его", - сказал Семченко.

Он пояснил, что задержка в получении лицензий связана с переходом школ республики Крым на российские стандарты. "Раньше требования были одни и не всегда соблюдались. В Крым из Киева комиссии не всегда добирались. В РФ есть определенные требования, они непростые и их необходимо выполнять", - сказал Семченко.

Замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что ситуация в республике не выделяется на фоне общероссийской. "В разных регионах РФ есть такие случаи. Выделять какой-то регион не стоит. Однако для Крыма процесс перехода был тяжелый, где-то требовался серьезный ремонт и обновление материально-технической базы. Сейчас этот путь пройден, и остались лишь мелкие недоработки", - добавил Музаев.