Калининград представил новое судно для рыбного промысла на Балтике

КАЛИНИНГРАД, 14 сентября. /ТАСС /. Проект нового рыбоналивного судна для промысла в Балтийском море представила Калининградская область в пятницу в рамках II Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Проект уже окончательно доработан. В ближайшее время планируется закладка судна для промысла мелкосельдевых", - сказал, представляя разработку, губернатор области Антон Алиханов, которого цитирует пресс-служба.

Глава региона отметил, что судно будет строиться при поддержке областных властей, и отметил заинтересованность региона в появлении механизмов государственной поддержки строительства судов, не попавших в программу инвестиционных квот, когда под инвестиции в развитие рыболовства - строительство судов и береговой переработки компаниям предоставляются квоты на добычу морских биоресурсов.

Проект нового судна МРТК (малый рыболовный траулер кормовой) для промысла мелкосельдевых видов в Балтийском, Черном и Каспийском морях разработало ООО "Адомат". Заказчиками судна являются ООО "Морская фирма "Сталактит" и ООО "Марфиш", ведущие промысле в Балтийском море. Первые четыре судна планируется построить для промысла на Балтике.

Ранее компания "Адомат" разработала проект глубокой модернизации малого рыболовного траулера рефрижераторного типа - фактически судно было отстроено заново, от стандартного МРТР его отличают большие энерговооруженность, мощность, грузовместимость. Это был первый масштабный проект, реализованный в постсоветские годы на межколхозной производственной базе (ЗАО "МПБ") в городе Светлом под Калининградом. Все инжиниринговые, проектные и судостроительные работы были выполнены местными компаниями также по заказу ООО "Морская фирма "Сталактит" и ООО "Марфиш", которые являются одними из лидеров рыбодобывающие в Балтийском море. В декабре 2017 года судно, получившее название "Капитан Лобанов", было спущено на воду.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проводится в Санкт-Петербурге с 2017 года. Организатором форума выступает Федеральное агентство по рыболовству.