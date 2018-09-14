Британский разведчик, написавший книгу о том, как он спас Горбачева, попался на плагиате

ЛОНДОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Бывший британский разведчик, утверждавший в своих мемуарах, что предотвратил покушение на советского генсека Михаила Горбачева, тем самым изменив историю Европы, попался на выдумках и плагиате. Как пишет в пятницу газета The Independent, книга "воспоминаний" британца, скрывающегося под псевдонимом Том Шор, во многом повторяет сюжет шпионского романа, опубликованного в 1989 году, а в ее тексте также попадаются пассажи, скопированные из электронной энциклопедии Wikipedia.

Книга Шора "Шпион-пилигрим" (Pilgrim spy) вышла на прошлой неделе в издательстве Hodder & Stoughton, где утверждают, что проверяли биографию своего автора и нашли подтверждения тому, что он служил в Специальной авиадесантной службе (САС) британских войск и мог сотрудничать с британской внешней разведкой МИ-6. Мемуары экс-шпиона, которому сейчас 66 лет, подавались как сенсация, поскольку в них он, по собственному утверждению, открыл доселе неизвестную страницу в истории холодной войны. Автор книги пишет, что, действуя в одиночку, раскрыл план реально существовавшей немецкой террористической группировки "Фракция Красной армии" убить Горбачева во время его визита в Берлин в октябре 1989 года.

"Вероятно, я спас Горбачеву жизнь, и тем самым, видимо, также лишил кремлевскую "старую гвардию" повода восстановить полный контроль над Восточной Германией. Никто бы никогда об этом не узнал, и в то время я хотел, чтобы так оно и было", - пишет Шор, признаваясь, что почти три десятилетия спустя все же решил поделиться своей историей, так как уже не рискует раскрыть каких-либо профессиональных тайн или навредить кому-то из участников тех событий.

На сходства между рассказом Шора и сюжетом книги "КГБ Квиллера", написанной классиком шпионского жанра Тревором Эллестоном под псевдонимом Адам Холл, первым обратил внимание современный британский писатель Джереми Данс. В Twitter он написал, что многие детали в двух книгах удивительно совпадают: план покушения на советского лидера, сорванный героем-одиночкой из британских спецслужб, погони на крышах, прекрасная сотрудница Штази, попытка взорвать автомобиль гранатой и т.д. Шор, впрочем, подогревая интерес к своей книге, пишет еще и о Владимире Путине, который в то время работал в Дрездене, и якобы ни на секунду не давал автору расслабиться.

В издательстве в ответ на прозвучавшие обвинения заявили, что Шор никогда не читал упомянутой книги, а совпадения, по всей видимости, случайны. При этом вопросы к автору мемуаров возникли и у читателей, нашедших свидетельства того, что ряд фактов из истории ГДР Шор явно взял из Wikipedia, а сведения о "Фракции Красной армии" почти дословно скопированы из сетевой энциклопедии. В издательстве объясняют это небрежностью автора, которого попросили добавить в почти готовый текст чуть больше исторических фактов и дат.