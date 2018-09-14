В ОНФ сообщили, что смертность от онкологических заболеваний выросла в 30 регионах России

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Результаты анализа, проведенного экспертами ОНФ, показывают, что смертность в 2017 году выросла в 30 регионах страны. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе движения в пятницу.

Как уточнили в ОНФ, анализ был проведен на основе данных Минздрава по заболеваемостью онкологией в 2016-2017 годах и исследований Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека "Здоровье".

"Анализ данных Минздрава России показал, что в целом по стране смертность от злокачественных новообразований снизилась на 2,4% - с 198,9 на 100 тыс. населения в 2016 году до 194,2 на 100 тыс. в 2017 году. Однако в 30 субъектах РФ она все-таки выросла", - говорится в сообщении.

По данным ОНФ, активнее всего росла смертность от онкологических заболеваний в Магаданской области (7,7%), Дагестане (7,2%), Башкортостане (6,9%), Калмыкии (6,8) и Севастополе (6,5%).

Эксперты ОНФ также обратили внимание на какой стадии выявляются онкологические заболевания. В прошлом году соотношение злокачественных новообразований, которые врачи выявили на ранних и на поздних стадиях, практически не изменилось - 55,6% к 39%, уточнили в движении.

"На последних стадиях онкологические заболевания чаще всего в 2017 году впервые диагностировали в Республике Калмыкия - 53%, Республике Саха (Якутия) - 52,6% и Магаданской области - 49%,", - рассказали в ОНФ. "Мы направим запросы в эти регионы, чтобы выяснить причины поздней выявляемости онкологии и узнать о мерах по изменению ситуации", - приводит пресс-служба движения слова члена Центрального штаба ОНФ, директора фонда "Здоровье" Эдуарда Гаврилова.