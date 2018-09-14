Температура в ряде районов Подмосковья в ночь на субботу понизится до нуля

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Температура воздуха в некоторых районах Подмосковья снизится до 0 градусов в ночь на 15 сентября. Такое же понижение температуры ожидается и в ночь на понедельник, сообщила в пятницу ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"В ночь на субботу и в ночь на понедельник в некоторых районах Московской области возможно понижение температуры до 0 градусов. Москвы это не коснется - в ближайшие несколько дней ночная температура будет на уровне 8-12 градусов тепла", - сказала она.

По данным синоптиков, климатическое лето в Москве закончится в ближайшее воскресенье. 16 сентября температура упадет до 17-19 градусов, ожидается пасмурная и дождливая погода.