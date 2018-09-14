{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Температура в ряде районов Подмосковья в ночь на субботу понизится до нуля

В самой столице температура воздуха не упадет ниже 8 градусов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Температура воздуха в некоторых районах Подмосковья снизится до 0 градусов в ночь на 15 сентября. Такое же понижение температуры ожидается и в ночь на понедельник, сообщила в пятницу ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"В ночь на субботу и в ночь на понедельник в некоторых районах Московской области возможно понижение температуры до 0 градусов. Москвы это не коснется - в ближайшие несколько дней ночная температура будет на уровне 8-12 градусов тепла", - сказала она.

По данным синоптиков, климатическое лето в Москве закончится в ближайшее воскресенье. 16 сентября температура упадет до 17-19 градусов, ожидается пасмурная и дождливая погода.

Теги
Россия
Власти Крыма выделили 76 млн рублей на оздоровление детей из Армянска
Первоклассников и детей дошкольного возраста вместе с родителями отправили в санатории
Читать полностью