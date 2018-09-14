Guardian: найдены неизвестные ранее судебные иски против отца Шекспира

ТАСС, 14 сентября. Попытки осведомителей британской короны вымогать деньги у отца Уильяма Шекспира (1564-1616) - Джона - могли определить отношение английского поэта и драматурга к власти и привилегированным слоям общества. Об этом, как сообщает в пятницу газета The Guardian, свидетельствуют документы, найденные в Национальном архиве Великобритании.

Согласно архивным записям, предприниматель, занимавшийся, в частности, кожевенным делом, был обвинен в незаконном ростовщичестве и торговле шерстью профессиональным информаторам короны в период между 1569 и 1572 годом. Ранее считалось, что данные дела были урегулированы во внесудебном порядке в 1573 году, однако только что найденные документы указывают на то, что финансовые и юридические неприятности омрачали жизнь Джона Шекспира до 1583 года, когда Уильяму исполнилось 19 лет. На предпринимателя короной был, в частности, записан долг в размере £132 (эквивалентно нынешним £20 тыс.), что ставило его собственность под угрозу захвата и омрачало его репутацию.

Профессиональные информаторы, как отмечает газета, были частью коррумпированной системы, которая обогащала королевский двор. События тех лет, по словам исследователя Национального архива Кэти Мейр, определили отношение Шекспира к власти и морали, что впоследствии нашло выражение в его пьесах, в том числе в "Макбете" и "Короле Лире". Новые документы "исключительно важны" для нашего понимания творчества Шекспира, считает она.

Уильям, исходя из происходившего дома, понял, что "в условиях монархии люди, служащие ей безнравственно, могут процветать", подчеркнул профессор Университета Рохамптон на юго-западе Большого Лондона Глин Парри, которому и удалось обнаружить новые свидетельства, касающиеся жизни драматурга. Найденные документы будут включены в Shakespear Documented - онлайн-сборник материалов с первоисточниками о жизни поэта и драматурга.

Уильям Шекспир считается величайшим англоязычным писателем и одним из лучших драматургов мира. Часто именуется национальным поэтом Англии. Дошедшие до нас работы, включая некоторые, написанные совместно с другими авторами, состоят из 38 пьес, 154 сонетов, четырех поэм и трех эпитафий. Среди наиболее известных его произведений - "Гамлет", "Макбет", "Ромео и Джульетта", "Король Лир", "Отелло", "Укрощение строптивой", "Сон в летнюю ночь".