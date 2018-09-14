В Италии появился десерт со слизью улитки

РИМ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянский мороженщик Алессандро Рокка сделал необычное лакомство на базе слизи улитки. Как сообщает издание La Repubblica, в замороженном фруктовом десерте из клубники он вместо воды использовал только слизь моллюска.

Главное достоинство нового рецепта не столько в оригинальности, сколько в полезности. Известно, что слизь улиток, часто используемая в фармацевтике и косметике, обладает лечебными свойствами. Уже научно доказано, что этот элемент имеет успокоительное, заживляющее, дезинфицирующее и увлажняющее действие. В частности, благодаря своей высокой питательной ценности и натуральности этот продукт используется для лечения детей с онкологическими заболеваниями. Разумеется, до сих пор он выглядел не очень аппетитно для маленьких пациентов. Мороженое же Рокки, доцента Университета мороженого "Карпиджани" (компания по производству неиндустриального мороженого и комбайнов по его производству), уже получило высокую оценку за свои вкусовые качества на дегустации профессиональных шеф-поваров и специалистов гастрономического сектора.

"Разумеется, нужно еще провести множество исследований, чтобы подтвердить лечебные качества этого мороженого. Необходимо сделать анализ химического состава, но уже можно говорить о хорошем начале", - сказал Рокка, который признался, что сам удивился, какими чудодейственными качествами может обладать его оригинальный рецепт.

Джелато (gelato) - один из традиционных итальянских пищевых продуктов, который нельзя путать с ice-cream, говорят специалисты. Италия добивается признания искусства мороженщиков на международном уровне.