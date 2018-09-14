В Казани откроется выставка "История Союза композиторов России в фотографиях"

ТАСС, 14 сентября. Выставка фотожурналиста газеты "Известия" Виктора Ахломова "История Союза композиторов России в фотографиях" откроется 15 сентября в Казани в Большом концертном зале имени С. Сайдашева. Об этом сообщили в пресс-службе Союза композиторов России.

"Этой выставкой Союз композиторов весной открыл свой фестиваль в Москве. Экспозиция настолько понравилась посетителям Музея музыки, что ее продлили на три месяца, - отметила генеральный директор Союза композиторов Карина Абрамян. - В Казани экспозиция продлится до 15 октября, а позже выставку увидят жители Перми и посетители Культурного форума в Санкт-Петербурге".

Героями фоторабот Ахломова становились великие музыканты, артисты и поэты. Среди них - дирижер Кирилл Кондрашин, скрипач Гидон Кремер, оперный певец Евгений Нестеренко, балерина Майя Плисецкая, композиторы Альфред Шнитке, Родион Щедрин, Георгий Свиридов, София Губайдулина, Арво Пярт, Валентин Сильвестров, Моисей Вайнберг и Дмитрий Шостакович. Одна из фотографий - с репетиции Тринадцатой симфонии - признана не только одной из лучших работ Ахломова, но и одним из самых узнаваемых портретов Шостаковича.

"Но те, о ком мы сегодня без сомнений говорим "великие", предстают у него не в формально-парадном облике, а во всем обаянии искренности. Неуверенные, переживающие, уставшие и опустошенные после выступления или, наоборот, радостно-возбужденные, пребывающие во власти вдохновения - герои Ахломова живут здесь и сейчас. И их фотопортреты оказываются не менее одухотворенными, чем творчество самих героев", - заметила Абрамян.

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, народный артист России Александр Сладковский приветствовал открытие выставки в столице республики. "Союз композиторов СССР и РСФСР неразрывно связывает нас с историей нашей страны, со всеми ее достижениями, горестями и противоречиями. Оглядываясь в прошлое, по-настоящему ценишь опыт истории, чтишь своих предшественников", - сказал он.

Виктор Ахломов - советский и российский фотожурналист, четырехкратных обладатель премии World Press Photo.