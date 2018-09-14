В МФЦ Липецкой области за восемь месяцев 2018 года поступило около 1,5 млн обращений

ЛИПЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Многофункциональные центры "Мои Документы" приняли около 1,5 млн обращений жителей Липецкой области. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе администрации области.

"В центры "Мои Документы" Липецкой области за восемь месяцев нынешнего года поступило около 1,5 млн. обращений. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2017 года", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что наибольшей популярностью у местных жителей пользуются услуги Росреестра и Кадастровой палаты - свыше 519 тыс. обращений, МВД - 409 тыс., а также услуги управления социальной защиты населения региона - 150 тыс. обращений.

Как отметил глава администрации Липецкой области Олег Королев, с каждым годом в центрах "Мои Документы" области растет количество обращений за услугами для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также за услугами для граждан, желающих начать свое дело.

"Процесс предоставления государственных услуг должен стать проще и удобнее, чтобы каждый человек мог получить квалифицированную помощь по любому вопросу", - цитирует пресс-служба слова Королева.