В Госдуме предложили законодательно закрепить понятие "фитнес"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Законопроект, законодательно закрепляющий понятие "фитнес", внесен в пятницу в Госдуму. Его авторами выступили глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев и член комитета, бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации Дмитрий Пирог.

"В законопроекте содержится ряд дополнений действующего законодательства, включая закрепление понятия "фитнес", отражающего особенности и специфику оказания соответствующих услуг, а также положения, касающиеся регулирования деятельности в сфере фитнеса, осуществляемую спортивными клубами, тренерами и иными специалистами в области физической культуры и спорта", - говорится в пояснительной записке. Изменения предлагаются в федеральный закон "О физической культуре и спорте".

Как отмечают авторы законопроекта, в 2017 году число любителей фитнеса в России превысило 5,2 млн человек, при этом в действующем законодательстве вопрос правового регулирования фитнеса "должным образом не отражен".

Документ также вводит новую статью, устанавливающую, что фитнес-услуги должны оказываться не только в соответствии с законом "О физической культуре и спорте", но и с национальными и профессиональными стандартами, стандартами организаций, "принимаемыми с учетом норм, утвержденных общероссийской общественной организацией в области фитнеса".