ОП подготовит отзыв на законопроект о программах с иноучастием по профилактике ВИЧ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ в ближайшее время подготовит итоговое заключение на законопроект Минюста об усилении контроля за программами с иностранным участием, ориентированными на профилактику ВИЧ. Об этом заявила председатель комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова на круглом столе, где обсуждался документ.

Разработанный в начале сентября Минюстом проект закона предусматривает для НКО с иностранным финансированием обязательное согласование с уполномоченным органом исполнительной власти программ и мероприятий в сфере профилактики распространения ВИЧ-инфекции. В случае отказа в согласовании таких программ или мероприятий организация обязана незамедлительно прекратить их реализацию. Несоблюдение такого запрета влечет ликвидацию НКО.

"Мы в ближайшее время сделаем итоговый документ [по данному законопроекту], который будет опубликован на сайте ОП", - заявила Тополева-Солдунова.

Она добавила, что заключение к законопроекту будут готовить комиссия по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО и комиссия по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения. "В него [документ] войдут предложения, которые были озвучены сегодня в ходе круглого стола, в частности опасения НКО по их возможному закрытию при иноучастии", - отметила Тополева- Солдунова.

Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) дал отрицательное заключение на разработанный Минюстом законопроект. В СПЧ считают, что данный законопроект направлен не на борьбу с ВИЧ-инфекцией в РФ и незаконными методами ее профилактики, а с НКО, получающими финансирование из иностранных источников, и со структурными подразделениями иностранных некоммерческих неправительственных организаций. В СПЧ рекомендовали правительству РФ отклонить инициативу.