Ученые РФ разработали нейронную сеть, анализирующую жалобы на лекарства в соцсетях

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Группе российских ученых удалось научить нейронную сеть анализировать жалобы и мнения пациентов о лекарствах, которые они оставляют в социальных сетях, полученные данные помогут в изучении влияния лекарственных препаратов на организм человека. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба одного из участников исследования - Московского физико-технического института (МФТИ).

Хотя ученые часто используют интеллектуальный анализ текстов (text mining) в социальных сетях для перепрофилирования лекарств, мало кто сопоставлял пользовательские фразы с профессиональными терминами. Задача сопоставления упомянутого пользователем заболевания с конкретным медицинским термином называется нормализацией медицинских концептов.

"Группа российских исследователей обучила нейронную сеть анализировать мнения пользователей соцсетей об эффектах лекарств. Основной целью ученых было преодолеть терминологический разрыв между пациентами и профессионалами в области здравоохранения", - говорится в сообщении на сайте вуза.

Сотрудник лаборатории нейронных систем и глубокого обучения МФТИ Валентин Малых пояснил, что в своей работе ученые сфокусировались на мнениях пациентов о влиянии лекарств. В частности, они обучили нейронную сеть превращать текст, написанный обывателями (например, "не могу заснуть всю ночь" или "слегка кружится голова"), в формальный медицинский язык (к примеру, "бессонница" и "головокружение" соответственно).

Сложность задачи заключалась в том, что профессиональная медицинская лексика редко совпадает с повседневной - сообщения пользователей могут вообще не пересекаться с медицинскими терминами. По мнению авторов работы, улучшение точности интеллектуального анализа сообщений пациентов в социальных сетях поможет в изучении влияния лекарств на организм, повторного назначения лекарств и понимания их эффектов в контексте других факторов, таких как одновременный прием разных препаратов, диеты и образа жизни.

В исследовании принимали участие ученые Казанского федерального университета (КФУ), НИЦ "Курчатовский институт", Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, Санкт-Петербургского отделения Математического института имени В. А. Стеклова РАН (ПОМИ РАН) и Московского физико- технического института (МФТИ). Работа была поддержана грантом Российского научного фонда. Результаты опубликованы в Journal of Biomedical Informatics.