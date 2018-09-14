ОНФ предложил "Аэрофлоту" назвать самолет в честь Станислава Говорухина

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился к гендиректору "Аэрофлота" Виталию Савельеву с предложением назвать один из самолетов компании в честь кинорежиссера Станислава Говорухина, который являлся сопредседателем Центрального штаба Народного фронта. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе движения.

"По инициативе "Молодежки ОНФ" мы направили гендиректору "Аэрофлота" Виталию Савельеву предложение назвать именем режиссера один из самолетов авиакомпании, ведь многие воздушные суда "Аэрофлота" уже носят имена выдающихся граждан России - ученых, литераторов, деятелей искусства", - приводит пресс-служба движения слова руководителя исполкома Народного фронта Алексея Анисимова.

"Станислав Говорухин был нашим мудрым учителем, у которого мы постоянно чему-то учились. Его уход стал огромной утратой как для друзей и коллег, так и для граждан, знавших и любивших его творчество. Люди из всех регионов страны написали слова благодарности Станиславу Сергеевичу, а также выразили свои искренние соболезнования. Когда мы увидели то, как растет число таких сообщений, то приняли решение объединить их в большую "Книгу памяти", которая сегодня опубликована на сайте Народного фронта и будет издана в печатном виде", - добавил он.

В свою очередь сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева отметила, что после ухода Говорухина жители Железноводска (Ставропольский край) вышли с инициативой назвать городской парк его именем. "Сам Говорухин был почетным жителем Железноводска, многое сделал для города, помог сохранить визитную карточку курорта - Пушкинскую галерею. 15 сентября здесь открывается горельеф Станиславу Говорухину", - добавила она.

Говорухин умер 14 июня в Москве на 83-м году жизни, похоронен на Новодевичьем кладбище.