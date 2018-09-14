Роспотребнадзор: угрозы здоровью жителей Армянска нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Рисков острых отравлений и негативного воздействия химических веществ на здоровье населения в крымском городе Армянск, где произошел химвыброс, нет. Об этом сообщила журналистам руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

"Риска острых отравлений, воздействия веществ (химических) на здоровье населения нет, что подтверждается результатами исследований", - сказала она. По словам главы ведомства, было зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации по хлористому водороду в районе села Перекоп, которое является самым ближайшим к кислотонакопителю завода "Титановые инвестиции". Она отметила, что речь идет о превышении только в районе села Перекоп, превышений ни по одной точке в городе Армянске нет.

Власти республики приняли решение на две недели остановить работу завода "Крымский Титан" в связи с выбросом вредных веществ. На этот же срок из города решено вывезти детей. По данным Минобразования Крыма, учащиеся 2-11 классов выехали в детские лагеря, первоклассники и дети дошкольного возраста отправлены в санатории республики в сопровождении родителей.