Прокуратура помешала мэрии Сочи купить мебель с отбивкой из кожи за 6,2 млн рублей

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Прокуратура отменила закупку мэрии Сочи на приобретение мебели в зал торжественных совместных совещаний на 150 мест с начальной ценой контракта в 6,2 млн рублей. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Установлено, что в сентябре текущего года администрацией муниципального образования города-курорта в форме электронного аукциона объявлена закупка на приобретение мебели в зал торжественных совместных совещаний на 150 мест с начальной ценой контракта 6,2 млн рублей. <…> В этот же день указанная закупка отменена", - говорится в опубликованном сообщении.

Проверка аукционной документации выявила, что мебель планировалось закупить из массива твердых пород дерева, с обивкой из натуральной полуанилиновой кожи высшей категории. В отделке предполагалось использовать ценные породы дерева. "Это не отвечает понятию муниципальных нужд и может привести к неэффективному использованию бюджетных средств", - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры региона.

В связи с выявленными нарушениями, прокуратура города-курорта объявила директору муниципального заказчика предостережение о недопустимости нарушения законодательства.