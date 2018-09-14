Желтый свет. РПЦ объявила о разрыве "дипломатических отношений" с Константинополем

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Русская церковь пока не разрывает каноническое общение с Константинополем после назначения им своих экзархов на Украине, но примет ряд мер, которые можно сравнить с разрывом дипломатических отношений . Такое решение было принято в пятницу на внеочередном заседании Синода Русской православной церкви по вопросу возможного предоставления автокефалии раскольническим организациям на Украине со стороны Константинопольского патриархата.

У некоторых из поместных церквей, по мнению экспертов, автокефалия украинских раскольников может вызвать проблемы в виде отделения частей их собственных церквей, где есть спорные отношения. По словам, историка, профессора Православного Свято-Тихоновского университета Владислава Петрушко, первые кандидаты - это Болгарская православная церковь, от которой хочет отколоться при поддержке Константинополя Македонская. Затем от Сербской церкви может отделиться Косово, а от Грузинской - Абхазия.

"Непоминовение Константинопольского патриарха по сути означает разрыв отношений. Мы временно приостанавливаем всякое общение с Константинопольским патриархатом. Если провести параллель с дипломатией, то это примерно эквивалентно разрыву дипломатических отношений", - сказал он. Митрополит пояснил, что православные прихожане при этом "могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата".

"Можно назвать это решение желтым светом - предупреждением, последней предупредительной мерой со стороны Русской православной церкви Константинопольскому патриархату. Мы не закрываем дверь и оставляем возможность для возобновления диалога", - сказал журналистам председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

Действия Синонда РПЦ можно назвать симметричными, поскольку Константинополь пока не пошел до конца и не даровал автокефалию раскольникам. Поэтому и Московский патриархат подчеркивает, что не прекращает евхаристическое общение с патриархом Варфоломеем.

Синод РПЦ в пятницу принял три основных решения. Во-первых, патриарх Московский и всея Руси Кирилл не будет поминать имя патриарха Варфоломея при богослужении. Это уже было однажды, когда в 1993 году при поддержке властей страны Константинопольский патриархат предоставил раскольничьей Эстонской апостольской православной церкви права автономной юрисдикции в своем составе. Во-вторых, представители РПЦ не будут вести совместные службы с иерархами Константинопольской церкви, а также прекращают участие в межцерковных структурах, в которых главенствуют представители этой церкви. В-третьих, Синод предложил инициировать всеправославное обсуждение украинского вопроса и вынести единое мнение предстоятелей - глав 15 поместных православных церквей, самой крупной из которых является Московский патриархат.

При этом на Украине, которая считается канонической территорией Московского патриархата, действует Украинская православная церковь, насчитывающая более 12 тысяч приходов и 200 монастырей. Это самоуправляемая церковь с правами широкой автономии под юрисдикцией Московского патриархата.

Церковный вопрос на Украине обострился неделю назад, когда патриарх Константинопольский Варфоломей единоличным решением назначил представителей своей церкви в Киеве, поддержав запрос президента страны Петра Порошенко и стремления раскольнических Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви. В перспективе эти посланники должны помочь создать некую независимую церковь.

Всю эту ситуацию нельзя рассматривать отдельно от российско-украинских отношений и в целом от того, что происходит на Украине, полагает политолог и религиовед из Нью-Йорка, Ирина дю Кэнуа (Папкова).

"Конечно, [президент Украины Петр] Порошенко обратился к патриарху Варфоломею по сугубо политическим причинам <…> Для Порошенко это явно политическая конъюнктура, таким образом, он, возможно, надеется набрать голоса на предстоящих выборах", - сказала дю Кэнуа ТАСС.

"Все очень опасно и напоминает ситуацию, которая была в XI веке. С точностью до наоборот, когда Константинополь Риму предъявлял претензии в том, что он по сути претендует на главенство в церкви, глава которой Христос, а Папа Римский претендует на роль видимого главы, нарушает не только канонический порядок в церкви, но и учение о церкви, по сути уже догматику. Ровно то же самое делает сейчас Константинополь, хотя сам почти тысячу лет назад упрекал в этом Рим", - отметил в свою очередь Петрушко.

"Ситуация очень тревожная, дай бог, чтобы не было серьезного конфликта, который бы привел к всеправославному расколу... На Украине, я думаю, эта ситуация просто может привести к религиозной войне, к сожалению", - заключил он.