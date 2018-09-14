Посол Ватикана в Сирии: Москва может содействовать Дамаску в проведении нужных реформ

ВАТИКАН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Ватикан рассчитывает, что Россия будет содействовать Сирии в проведении демократических реформ, которые являются залогом восстановления страны. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС папский нунций (посол Ватикана) в Сирии кардинал Марио Дзенари, принявший в пятницу участие в организованной Ватиканом конференции католических гуманитарных агентств, посвященной гуманитарной ситуации в Сирии и Ираке.

"От России я ожидаю помощь правительству Дамаска в осуществлении демократических реформ, и Россия должна быть задействована в этом процессе и приложить все усилия. Думаю, что Россия может сделать многое, Россия - единственная страна, которая это может сделать [надавить на Дамаск] и, я надеюсь, сделает это", - сказал иерарх.

По его мнению, дальнейшее восстановление зависит от демократического процесса. "Все знают те страны, у которых есть деньги и которые могут помочь в восстановлении, и они ждут сигналы начала демократического процесса. Как это произойдет - поступит [финансовая] помощь от других стран. Поэтому России еще предстоит сыграть важную роль", - продолжил кардинал.

Он выразил надежду, что в Идлибе будут "действовать деликатно". "Мы не выступаем против того, чтобы правительство взяло под контроль территорию, особенно если речь идет об освобождении от террористов, но нужно спасти и жизни 3 млн людей, из которых, по данным ООН, 1 млн - это дети. Нельзя выплеснуть грязную воду вместе с младенцем", - сказал Дзенари.

Он убежден, что "война в Сирии закончится, когда закончится война внутри Совета Безопасности ООН". "В марте-апреле там была настоящая война, сами знаете между кем и кем. Все страны, которым принадлежит право вето, должны быть честными и проявить ответственность", - заключил Дзенари.